Как правильно выбрать свадебное платье

Первое, что вы должны учитывать при выборе свадебного платья, это сезон, когда планируете его надевать. Нет более печального вида, чем невеста, дрожащая на январском ветру. Дискомфорт затмит любую красоту. Поэтому - свадебное платье в первую очередь, должно быть комфортным.

Конец весны и лета - это сезон, когда выбор подвенечного наряда получает полную свободу выбора. Улицы городов нашей страны достаточно чисты, поэтому невесты могут не бояться запачкать платья. Также в эти сезоны довольно тепло на улицах, чтобы не ощущать никакого дискомфорта в наряде с декольте и открытой спиной.

Если вы устраиваете свадебную церемонию в самую жаркую часть лета, целесообразно выбрать модели с кринолиновыми юбками, которые позволят теплому воздуху не останавливаться под подолом. Либо - купите короткое платье. Предпочитайте также натуральные и лёгкие ткани для ваших нарядов.

И, разумеется, если вы идёте по улицам в холодные сезоны, вам следует позаботиться о таких аксессуарах, как меховая накидка, например: она должна удачно гармонировать с вашим образом. Лучше выбирать закрытые наряды, по крайней мере, с длинными рукавами и без декольте.

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Даже если вы не устраиваете тематическую свадьбу в определённой цветовой гамме, и желаете быт невестой в классическом белом, то можете выбрать различные оттенки этого. Обязательно надо учитывать свой цветотип.

Например, белоснежный или жемчужный наряд может не выигрышно смотреться на светлокожих невестах. Они безупречно подходят для смуглых девушек.

Практически для каждого цветотипа удачно подходит цвет слоновой кости. Также можно надеть платье оттенка шампанского. Он позволяет коже сиять, обрести более тёплые оттенки. Однако, наиболее удачно он подходит для невест с тёмной кожей.

Золотые подвенечные платья тоже немало актуальны. Они являются невероятно роскошными, изысканными. В них невозможно не чувствовать себя невестами. Однако, стоит иметь в виду, что он несколько полнит. Поэтому - лучше надевать такие наряды только стройным невестам. И девушкам со светлой кожей и волосами он не подходит.