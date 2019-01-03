Юридические проблемы в сфере строительства

На рынке недвижимости строится и сдается огромное количество жилья. Люди привыкли к тому, что новое жилье стоит значительно дешевле на этапе строительства. Это действительно так, ведь строящееся жилье еще находится в работе, а значит для строительной компании, часть расходов еще не понесена. Кроме того, так фирма, застройщик обеспечивает себе клиентов заранее.

С компанией, которая строит дом все понятно, для них действительно выгодно продавать то, что ее не построено. А вот для клиента, эта ситуация не совсем положительная. С одной стороны низкая цена привлекает, но имеются следующие риски:

Неизвестная точная планировка, только на плане. Естественно, в живую все может смотреться не так, как хочется.

Сроки сдачи вроде бы и прописаны в договоре, но всегда есть шанс на их изменение.

После сдачи дома, все коммуникации будут функционировать не сразу.

Перечислено только, то, что встречается часто. Есть и другие рискованные моменты, которые связаны с приобретением строящегося жилья. Нужно знать только одно, что если у вас на руках, есть договор, в котором прописаны все условия, но в последствие они не соблюдаются, то вполне можно подать иск на застройщика. Сегодня много юристов, которые могут помочь сделать это на профессиональном уровне.