Что выбрать отпариватель или парогенератор?

Уход за вещами лучше делать отпаривателем или утюгом с парогенератором. Но давайте разберемся, что же лучше всего выбрать?

Отпариватель

Этот агрегат предназначен для глажки и чистки вещей. Устройство представляет собой небольшой аппарат с емкостью для нагрева воды и гибким шлангом с набором различных насадок. Отпариватель для одежды устанавливается на телескопическую стойку, которую можно удлинять по мере надобности. После окончания работы стойку складывают.

Есть модели отпаривателей, которые продаются в комплекте с плечиками для одежды, рукавицей и зажимами для брючных стрелок.

Преимущества отпаривателя

Закипевшая в бойлере вода начинает выделять пар, проходящий по шлангу к насадке, и только тогда сам отпариватель готов к работе. Устройство удобно при чистке гардин, которые можно гладить и очищать в вертикальном положении, а также становится незаменимым при чистке обивки мягкой мебели и ковров. Одежду, надев на плечики, подвешивают, гладят и чистят, работая, отпаривателем вертикально. Пар не только вычищает грязь, но и уничтожает пылевых клещей, грибки и другие микроорганизмы, производя не только чистку вещи, но и дезинфицируя ее. Работая с отпаривателем, надо следить за индикатором, который расположен на бойлере для воды. Он подает красный мигающий сигнал, когда вода в бойлере имеет минимальный объем.

Утюг с парогенератором

На утюге имеется емкость, в которую наливают воду. Объем воды может достигать от 1 до 3 литров, что очень удобно, когда в процессе глажки не требуется доливать воду. Включив утюг, вода начинает нагреваться и закипает, выделяя пар. Нажав на кнопку, встроенную в ручку, пар под давлением подается на подошву утюга. На панели управления утюгом есть регулятор подачи пара, который можно отключить и использовать как обычный утюг.

Преимущества утюга с парогенератором

Устройство с парогенератором сокращает время глажки, но утюг нельзя использовать для чистки и уборки, как это делает отпариватель.

При выборе устройства для глажки надо сравнивать технические характеристики утюгов и выбирать более мощное устройство или стандартный утюг. Для работы с утюгом удобно использовать гладильную доску.

Для того чтобы содержать дом в чистоте и порядке, а белье было выглажено, удобно иметь как отпариватель, так и утюг с парогенератором. Эти устройства намного облегчат труд домохозяйки, помогая ей содержать вещи в полной чистоте.

Если вы стоите перед выбором, купить отпариватель или утюг с парогенератором, то делайте ставку на отпариватель, который дополните простым утюгом.