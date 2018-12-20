Утилизация отработанных аккумуляторов

После того, как аккумулятор отслужи своё, его использование не представляется возможным. Для автовладельца это тот мусор, от которого он хочет поскорее избавиться. Было бы ошибкой выбросить такую вещь на свалку. Ведь это способствует значительному загрязнению окружающей среды. Кроме того, это невыгодно с экономической точки зрения. За ненужные батареи вы можете получить необходимые деньги, на которые приобретёте новые устройства.

В настоящее время есть много пунктов приема бу аккумуляторов. Найти адреса наиболее близких к вам пунктов приёма батарей вы можете в интернете. Либо - поищите те, которые смогут вам предложить наиболее выгодные цены.

Предоставляя аккумулятор для переработки, водитель защищает атмосферу от загрязнения, как было указано выше, а также дает специализированным компаниям возможность утилизировать их, а вторичное сырьё будет использоваться в различных промышленных процессах.

В аккумуляторных устройствах используется пластик, не разлагающийся в естественных условиях в течение нескольких сотен лет. В связи с этим, если вам необходимо избавиться от этого, то самое безопасное решение - сдать батарею для переработки.