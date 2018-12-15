Как выбрать стеллаж для магазина

Металлические стеллажи: безопасный формат, широко используемый на складах, в коммерческих объектах. Их распространённость непосредственно связано наиболее очевидными преимуществами, которые включают следующие: высокая устойчивость, доступность, простота установки. Этот вид стеллажей может быть сборным, что позволяет значительно сэкономить место для его установки.

Это оптимально, когда вы рассчитываете малое количество места в торговом зале, в складском помещении. Этот вариант стойки можно установить на стене и разместить в углу. В связи с этим можно понять, что он подходит для любой комнаты. Нередко стеллажи состоят из вертикальной рамы, перекладины и полки.

На сайте https://gikom.ru/catalog/4082-torgovye-stellazhi-dlya-magazina/предлагают потенциальным заказчикам выбрать конкретный тип сборки. Его элементы могут быть соединены с применением винтов или крючков. Кроме того, здесь предлагают оборудовать полки различными аксессуарами. Стоит выбирать коммерческие металлические каркасы, благодаря их следующим преимуществам:

Простая установка: нет необходимости прилагать много усилий и поручать сборку специалистам - всё можно выполнить собственноручно.

Грузы тоже складываются вручную: пользователям будет доступна вся полезная площади на стеллажах.

Мобильность: легко складывается, перемещается, что экономит пространство в комнате.

Приемлемая цена - не в ущерб бюджету.

Стеллаж, который должен быть разобран / транспортирован - прекрасно походит для создания архивов. Вы можете ввести как ручной, так и автоматический метод управления. Согласно статистическим данным, можно будет увеличить полезное пространство до 90%. Стоит помнить, что все металлические стойки имеют одинаковые параметры. Форма рамы, опорные детали зависят от того, где будет использоваться рама и какой это тип её.

В настоящее время многие клиенты предпочитают складные стеллажи, которые заменили полностью сварные форматы. Прежде всего, они удобны в перевозке, установке, имеют современный дизайн. Эти металлические полки стали универсальными для размещения поддонов, складов и архивов. Выбирая данный вид стеллажей, вы не только сэкономите на перевозке заказа, но и увеличите скорость и удобство монтажа.