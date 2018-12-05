All.me — социальная сеть

Социальные сети зарабатывают невероятные деньги на деятельности и пользовательском контенте, просто демонстрируя им рекламу. Хотя сами пользователи ничего не получают за это. Все доходы распространяются на компании, и ни одна из них не делится с пользователями.

Социальные сети являются неотъемлемой частью повседневной жизни современных граждан. В последние годы их аудитория постоянно растёт и включает несколько миллиардов человек.

В процессе разработки соцсети стали отличной бизнес-платформой. Новые рекламные каналы - это страницы с огромным количеством пользователей, включая и владельцев этих страниц. В настоящее время достаточно быть успешным в Интернете, иметь множество подписчиков, чтобы какой-нибудь ведущий бренд свяжется и предложит рекламный контракт, стоимостью до нескольких миллионов.

И поэтому неудивительно, что с каждым годом всё больше людей стремятся расширить свою личную интернет-аудиторию, чтобы заработать деньги. Но, безусловно, такое доступно только для определённых пользователей, которые каким-то образом, могут накапливать армию постоянных подписчиков к своему аккаунту!

Получение вознаграждения за проведение времени в новой социальной сетистанет революционным шагом в области развития интернет-коммуникаций. Пользователи упомянутой соцсети будут мотивированы финансово в том, чтобы увеличить свою аудиторию и продвинуться в качестве интернет-личности. И разработчики новой соцсети такого рода будут действительно первопроходцами и создателями тенденций в абсолютно новом виртуальном пространстве, которое позволит пользователям не только общаться друг с другом, но улучшать свое финансовое положение, без особых усилий.