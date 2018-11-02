Устройство фундамента под дом

Фундамент - значимая часть будущей структуры. Он находится в земле и принимает на себя всю нагрузку здания. Твердая база под домом гарантирует долговечность всей конструкции. Надежная и прочная основа защищает структуру от растрескивания, провисания.

На обустройство фундамента влияют многие критерии: топография окружающей среды, климат и характеристики почвы. Поэтому вы должны заказать в проектной компании проведение геодезического исследования земли, для определения типа грунта и степени замерзания в холодный сезон. Кроме того, эксперты будут определять глубину потока подземных вод.

Когда специалисты завершат работу, они будут выполнять расчёты и разрабатывать базовый проект. Лучше доверить все эти меры компетентным специалистам, чтобы избежать усадки здания или разрушения фундамента. Также у этих специалистов вы можете узнать, каковы для того или иного фундамент расценки. На основании этого, вы сможете выбрать подходящий вариант.

Важно: владельцу частной территории не нужно запрашивать индивидуальные геологические исследования, если эта и информация уже доступна в специализированных организациях по землеустройству, и может быть предоставлена по запросу.