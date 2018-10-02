Лечение в санатории Солнечный в Белоруссии

Санаторий Солнечный — медучреждение с набором лечебных, оздоровительных процедур, современной аппаратурой, приятной атмосферой. До заказа путёвки стоит проконсультироваться с врачом для подбора курса. Учёт противопоказаний позволит скорректировать направление, чтобы лечение в санатории Солнечном в Белоруссии получилось действенным.

Пациентам любого возраста понадобится предоставить санаторно-курортную карту либо выписку от врача, информацию о прививках. Взрослым нужна флюорография, женщины перед лечением должны пройти осмотр гинеколога. Дети в санаторий дополнительно предоставляют справку об отсутствии контактов с носителями инфекций.

Что предлагает Солнечный?

В стенах санатория удастся отойти от усталости, стресса, привести в порядок здоровье, пройдя входящие в стоимость путёвки процедуры. Лечебные курсы проводятся на новейшем в Белоруссии оборудовании. Комплексные спецпроцедуры санатория направлены на избавление от разного рода заболеваний.

Виды лечения:

изменённая среда;

нетрадиционные методы;

водо-, тепло-, спелео-, грязелечение;

ударно-волновая, ультразвуковая, гипертермо-, гипокси-, аэрозоль-, крио-, лазеро-, электромагнито-, электросон-, фото-, карбокси-, климато-, рефлексо-, фито-, иппотерапия;

массажные процедуры;

ЛФК;

комплексные, реабилитационные, оздоровительные направления;

минвода;

диетология;

пневмокомпрессия;

УЗИ;

тренажёры;

инъекции красоты;

инъекции красоты;

косметология с использованием аппаратов;

ванны — жемчужная, углекислая (сидя, для ног/рук);

душ Шарко;

гидромассаж;

бассейн;

инфракрасная и криосауны;

СМТ;

дарсонвализация;

ДДТ;

электрофорез;

солярий;

Биоптрон;

аромарелаксация;

дыхательная гимнастика;

пилатес;

скандинавская ходьба.

От чего лечат в Солнечном?

Болезни сердечно-сосудистой системы не щадят людей всех возрастных категорий. Сердцу, сосудам нужна помощь. Лечение медикаментами даёт результат, но требуется подход в комплексе. Диетотерапия, физпроцедуры, лечебная физкультура в соединении с использованием медпрепаратов тонизируют сердечную мышцу, укрепляют сосудистые стенки.

Болезни опорно-двигательного аппарата наносят ущерб качеству бытия, при значительных проблемах забирают возможность двигаться без посторонней поддержки. Лечебные меры санатория подарят шанс ощутить лёгкость, усилят мышечный корсет.

Проблемы с органами дыхания закрывают полноценный доступ к кислороду. Климатотерапия, физиопроцедуры способствуют приведению в норму функционирования органов дыхания, тонизируют организм.

Нестабильность работы ЦНС — проблема человечества. Боли в голове, нестабильность сна, стрессовые, депрессивные состояния — свидетельствующие о сбоях признаки. Своевременно прибегнув к профессиональной врачебной помощи, удастся избежать осложнений.

Расстройства функционирования органов пищеварения — не редкость. Часто встречаются: гастрит, язва, застой желчи, колит, синдром раздражённого кишечника. Действенны дието-, климато-, гидро- терапии, лечебная физкультура.

В Белоруссии есть отличный способ избавиться от проблем со здоровьем. Эффективно лечение в санатории Солнечный. Учреждение многопрофильное, с современным оборудованием, эффективными оздоровительными курсами. Удобство пребывания в заведении дополняют запоминающаяся атмосфера, приемлемая цена путёвок. Гостей и жителей Белоруссии в Солнечном ждут номера разной комфортности. Есть возможность проживания в двухэтажном коттедже «Премиум».