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Лечение в санатории Солнечный в Белоруссии
Санаторий Солнечный — медучреждение с набором лечебных, оздоровительных процедур, современной аппаратурой, приятной атмосферой. До заказа путёвки стоит проконсультироваться с врачом для подбора курса. Учёт противопоказаний позволит скорректировать направление, чтобы лечение в санатории Солнечном в Белоруссии получилось действенным.
Пациентам любого возраста понадобится предоставить санаторно-курортную карту либо выписку от врача, информацию о прививках. Взрослым нужна флюорография, женщины перед лечением должны пройти осмотр гинеколога. Дети в санаторий дополнительно предоставляют справку об отсутствии контактов с носителями инфекций.
Что предлагает Солнечный?
В стенах санатория удастся отойти от усталости, стресса, привести в порядок здоровье, пройдя входящие в стоимость путёвки процедуры. Лечебные курсы проводятся на новейшем в Белоруссии оборудовании. Комплексные спецпроцедуры санатория направлены на избавление от разного рода заболеваний.
Виды лечения:
- изменённая среда;
- нетрадиционные методы;
- водо-, тепло-, спелео-, грязелечение;
- ударно-волновая, ультразвуковая, гипертермо-, гипокси-, аэрозоль-, крио-, лазеро-, электромагнито-, электросон-, фото-, карбокси-, климато-, рефлексо-, фито-, иппотерапия;
- массажные процедуры;
- ЛФК;
- комплексные, реабилитационные, оздоровительные направления;
- минвода;
- диетология;
- пневмокомпрессия;
- УЗИ;
- тренажёры;
- инъекции красоты;
- инъекции красоты;
- косметология с использованием аппаратов;
- ванны — жемчужная, углекислая (сидя, для ног/рук);
- душ Шарко;
- гидромассаж;
- бассейн;
- инфракрасная и криосауны;
- СМТ;
- дарсонвализация;
- ДДТ;
- электрофорез;
- солярий;
- Биоптрон;
- аромарелаксация;
- дыхательная гимнастика;
- пилатес;
- скандинавская ходьба.
От чего лечат в Солнечном?
Болезни сердечно-сосудистой системы не щадят людей всех возрастных категорий. Сердцу, сосудам нужна помощь. Лечение медикаментами даёт результат, но требуется подход в комплексе. Диетотерапия, физпроцедуры, лечебная физкультура в соединении с использованием медпрепаратов тонизируют сердечную мышцу, укрепляют сосудистые стенки.
Болезни опорно-двигательного аппарата наносят ущерб качеству бытия, при значительных проблемах забирают возможность двигаться без посторонней поддержки. Лечебные меры санатория подарят шанс ощутить лёгкость, усилят мышечный корсет.
Проблемы с органами дыхания закрывают полноценный доступ к кислороду. Климатотерапия, физиопроцедуры способствуют приведению в норму функционирования органов дыхания, тонизируют организм.
Нестабильность работы ЦНС — проблема человечества. Боли в голове, нестабильность сна, стрессовые, депрессивные состояния — свидетельствующие о сбоях признаки. Своевременно прибегнув к профессиональной врачебной помощи, удастся избежать осложнений.
Расстройства функционирования органов пищеварения — не редкость. Часто встречаются: гастрит, язва, застой желчи, колит, синдром раздражённого кишечника. Действенны дието-, климато-, гидро- терапии, лечебная физкультура.
В Белоруссии есть отличный способ избавиться от проблем со здоровьем. Эффективно лечение в санатории Солнечный. Учреждение многопрофильное, с современным оборудованием, эффективными оздоровительными курсами. Удобство пребывания в заведении дополняют запоминающаяся атмосфера, приемлемая цена путёвок. Гостей и жителей Белоруссии в Солнечном ждут номера разной комфортности. Есть возможность проживания в двухэтажном коттедже «Премиум».