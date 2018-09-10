Анализы на тропонин

Диагностическое значение имеют тропонины классов Т и I. Их изоформы в скелетных и сердечных мышечных волокнах значительно отличаются и могут быть определены количественно в ходе лабораторных тестов. Уровень кардиальных (сердечных) тропонинов используется для диагностики острого инфаркта миокарда, а также ряда других повреждений сердечной мышцы, которые могут быть следствием заболеваний или проводимых на сердце медицинских манипуляций.

Сердечные тропонины в норме и при патологии

В норме тропонинов в сыворотке крови быть не должно. При повреждении сердечной мыщцы кардиотропонины начинают обнаруживаться в анализе крови через несколько часов, достигая максимальной концентрации в течение нескольких суток.

В случае острого инфаркта миокарда (ИМ) выявить сердечные тропонины можно уже через 6 часов после начала приступа. Пик их содержания в крови приходится на 2-е сутки, а снижение концентрации происходит в течение 2 недель. Это во многом определяет достоинства и недостатки теста:

кардиотропонины могут быть использованы для диагностики инфаркта миокарда наряду с характерными изменениями на ЭКГ;

постепенное снижение их концентрации не позволяет использовать тест для выявления повторного ИМ.

Как проводится исследование?

Анализ на тропонины берется утром натощак. Специальной подготовки не требуется. Результаты в зависимости от загруженности лаборатории могут быть готовы в течение нескольких часов или на следующий день. Возможно выполнение теста в срочном порядке. Возможен выезд лаборанта для забора крови на дом.

Показания для проведения исследования

Определение уровня кардиотропонинов в крови проводится с целью:

проведения дифференциальной диагностики повреждения сердечной или скелетных мышц;

диагностики инфаркта миокарда;

определения степени повреждения сердечной мышцы при заболеваниях и медицинских манипуляциях: ишемической болезни сердца, стенокардии напряжения, миокардита, хирургических вмешательствах и диагностических процедурах на сердце.

Принимать решение о целесообразности проведения теста и интерпретировать его результаты должен врач. Для постановки диагноза необходимо проведение целого ряда других лабораторных тестов и инструментальных исследований. При проведении исследования необходимо сообщить персоналу обо всех принимаемых лекарственных препаратах, так как некоторые из средств могут приводить к повреждению сердечной мышцы и затруднять постановку точного диагноза.