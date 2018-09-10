Большой выбор красивых и долговечных кроваток в интернет-магазине detyam-shop.com.ua

Рождение малыша является началом новой жизни. И всем родителям уже с первых дней хочется подарить своему сокровищу максимум уюта и тепла. Первое, над чем задумываются заботливые мамы и папы – покупкой детской кровати. Именно с нее начинается процесс знакомства новорожденного с окружающим его миром. В разделе http://detyam-shop.com.ua/detskie-krovatki/ будет возможность детально изучить все представленные варианты и подобрать для себя наиболее оптимальную модель.

На чем делать акцент перед покупкой детской кроватки?

Конечно же, детская кроватка должна отличаться максимальным удобством, качеством и безопасностью. При этом внешний вид также имеет крайне важное значение, ведь малыш уже с детства должен приобщаться к красоте. Под эти категории попадают модели, имеющиеся в каталоге интернет-магазина Detyam-Shop. Во время выбора детских кроваток не рекомендуется ориентироваться исключительно на цену. Следует учитывать и другие факторы.

Абсолютно всегда идеальным вариантом для детской кровати считалось дерево. Именно оно позволяет ребенку дышать. Необходимо проверить, чтобы в изделии отсутствовали опасные элементы, способные нанести малышу травму. Сосна подходит по уровню качества, но на ней нередко остаются следы от зубок малыша. Что касается березы, ольхи и клена, то речь идет о более прочных материалов. Оставить царапины на них будет невероятно сложно. Покупка детских кроватей через официальный сайт является прекрасной возможностью подбора качественного материала по адекватной стоимости.

Пока малыш сидит и не переворачивается, можно выбрать любую глубину: главное – обеспечить удобство для мамы. По мере роста активности ребенка потребуется постепенно опускать дно, поэтому нужно убедиться в возможности его регулировки. От реечного дня до верхнего борта расстояние должно составлять как минимум 60-65 сантиметров.

Подросшему чаду будет максимально удобно самому спускаться с матрасика, если снять один бортик. Задумываясь над тем, какими могут быть детские кроватки, следует помнить, что подобными функциями оснащены не все модели. Съемный бортик будет удобным и в том случае, если кроватка ребенка находится в непосредственной близости к супружескому ложе. Тогда мама не будет вынуждена каждый раз вставать к ребенку, когда он начинает ворочаться и плакать.

Где можно выгодно приобрести детскую кроватку?

Оформить заказ на сайте проверенного интернет-магазина достаточно легко. На любые вопросы клиента ответит квалифицированный и грамотный менеджер. Благодаря разнообразию товаров будет возможность подбора модели, идеально гармонирующей с интерьером помещения. Даже наиболее требовательные родители будут довольны покупкой. Обращайтесь, желаем удачи!