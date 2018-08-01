Что делать, если аккумулятор в машине сел

К сожалению, иногда в самый неподходящий момент аккумулятор машины может сесть. Часто это случается именно то, тогда, когда нужно срочно отправиться на работу, учёбу, важное мероприятие. Чтобы как-то исправить эту ситуацию, необходимо знать несколько правил, которые помогут завести машину.

Чтобы аккумулятор служил дольше, и реже разряжался, нужно его правильно выбирать, например, подбор аккумулятора по марке авто – вот главное правило. Оборудование должно максимально подходить именно к вашему автомобилю.

Самый простой способ завести машину – это наличие специального зарядного устройства, которое всегда должно быть под рукой. Данное устройство подключают к сети и переключают на режим «пуск». Приспособление имеет два провода. Положительный провод соединяют с клеммой, а отрицательный нужно подключить к боку двигателя. После этого можно повернуть ключ в замке зажигания. Как только машина заведётся, необходимо отключить приспособление. Главное преимущество такого устройства в том, что он подходит для всех типов машин.

Некоторые автолюбители уверяют, что с помощью литиевого аккумулятору так же можно завести авто, конечно, такой способ многие считают не эффективным, да и отзывы о нём неоднозначные. Многих водителей не раз выручал кривой стартер, когда машина вдруг перестала заводиться.