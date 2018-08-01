Постановка на кадастровый учет

Всем известно, что недвижимость, независимо от того, кто и по какой причине владеет ею, должна иметь соответствующие документы. К ним относятся документы регистрации собственности, технический паспорт с основными параметрами и кадастровый паспорт с важной маркировкой и многие другие. Однако, далеко не все знают, что все названные документы должны сопровождаться техническим планом недвижимости. Этот план может указывать на границы земельного участка, предоставлять полезную информацию о строении объекта и его конструктивных особенностях. И, разумеется, этот техплан необходим для множества юридических транзакций.

Технический план для постановки на кадастровый учет участка - это документ, содержащий всю необходимую техническую и юридическую информацию о недвижимом имуществе. Он показывает физические параметры участка, информацию о регистрации на государственной службе в отношении характеристик структуры и выполненной в ней работы. В таком случае план должен применяться к любому имуществу, будь то участок земли или жилой дом. В то же время сам технический план является очень строгим документом, который четко разделен на текстовую и графическую части. О них стоит рассказать подробнее:

Текстовая часть содержит физическую и юридическую информацию об объекте. Сюда входят такие данные, как площадь объекта, количество этажей, доступность пристроек, адрес имущества, его тип и список идентификаторов. Графическая часть документа - это изображение, которое показывает внешний вид свойства сверху. Он определяет сам объект, маркирует все пристройки и задает точные параметры. Графическая часть технического плана также показывает наличие строений на ее территории и устанавливает связь между документами на землю и для недвижимости.

Поскольку технический план для постановки на кадастровый учет является одним из значимых государственных документов для недвижимости, он также должен быть подготовлен государственными служащими, а именно сертифицированными кадастровыми инженерами. Они выполняют проверку имущества, составляют требуемые документы, подписывают их и ставят печать. После всех этих процедур технический план получит свой аттестационный номер.