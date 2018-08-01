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Японская премиальная косметика - Royal Cosmetics
Качество японской косметики ценится во всех странах мира, из-за строгого соблюдения правил, применения огромного количества натуральных добавок, уважения к традициям, опыта, полученного в течение многих столетий, внедрения инновационных технологий и научных разработок и знаний.
Неоспоримыми достоинствами профессиональной линии японской косметики являются следующее:
- оптимальный баланс витаминов и микроэлементов, которые легко проникают глубоко в кожу и действуют максимально эффективно и в короткие сроки;
- применение передовых технологий позволяет этим косметическим продуктам сохранять активные свойства растительных экстрактов и иных компонентов натурального происхождения в течение длительного времени;
- отсутствие консервантов в составах и введение природных ингредиентов, с использованием уникальных технологий, исключающих возникновение аллергии;
- приятный аромат, который полностью поглощает текстуру, не оставляя пленок и жиров на коже;
- обогащение витамином С - важнейшим антиоксидантом, который способствует восстановлению, заживлению, тонизированию, укреплению подкожных сосудов и активности кровоснабжения;
- широкий ассортимент продуктов, которые учитывают все индивидуальные особенности - не только косметические, но и декоративные, чтобы обеспечить полный вычет, включая косметику, мытье и укладку волос, ресниц.
Секрет успеха японской косметики, такой как https://www.royalcosmetics.ru/определяется следующим образом:
- непрерывное развитие технологических решений, использование наночастиц, известных своей уникальной проникающей способностью;
- применение минеральной и морской воды для максимальной активации и полной интеграции всех компонентов композиции;
- самая эффективная антивозрастная программа в мире, способная производить заметное омоложение и регенерировать любую кожу, устраняя необходимость в опасной пластической хирургии, всего за четыре процедуры;
- линия продуктов, защищающих каждый тип кожи от УФ-излучения;
- обеспечивает устойчивый терапевтический эффект для серьезных проблем кожи всех типов.