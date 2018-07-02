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Прописка и регистрация в Москве и Московской области

Вчера, 21:31 Это интересно
Прописка и регистрация в Москве и Московской области

В соответствии с законодательством Российской Федерации требуется официальная предварительная регистрация для граждан России и иностранцев, прибывших в Москву. Она выдается по прибытии в столицу и регистрируется в иммиграционной службе в паспортном бюро.

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Наши соотечественники и иностранцы, которые приезжают в Москву каждый год, должны получить прописку на определенный период. Эта проблема решается процессом временной регистрации, в котором комитеты ФМС контролируют по месту жительства в том или ином городе. В связи с этим, приезжие и многие жители столицы заинтересованы в том, как организовать временную прописку в Москве, сколько именно процедура стит и что именно нужно для нее?

В паспорте ставят печать с указанием продолжительности пребывания в столице или области. Если официальная временная регистрация оформляется в Москве, то документ не содержит печать, и гражданин получает справку на отдельном листе бумаги. Он указывает юридическую продолжительность своего проживания по конкретному адресу, зарегистрированному в миграционной службе.

Надобность получения свидетельства о временной прописке в столице возникает, при следующих обстоятельствах:

  • оформление различных документов;
  • определение ребенка в детском саду, в школе;
  • регистрация кредитов, займов;
  • получать бесплатную квалифицированную медицинскую помощь;
  • устройство на службу;
  • перерасчет муниципальных выплат по месту жительства;
  • получать социальную поддержку;
  • военный учет;
  • получение водительских прав;
  • регистрация ИП;
  • получение визы;
  • получение справок и прочие.

Перед регистрацией необходимо определить стоимость временной прописки в Москве и области. Точную цену можно узнать, непосредственно обратившись к специалистам на сайте.