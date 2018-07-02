Прописка и регистрация в Москве и Московской области

В соответствии с законодательством Российской Федерации требуется официальная предварительная регистрация для граждан России и иностранцев, прибывших в Москву. Она выдается по прибытии в столицу и регистрируется в иммиграционной службе в паспортном бюро.

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Наши соотечественники и иностранцы, которые приезжают в Москву каждый год, должны получить прописку на определенный период. Эта проблема решается процессом временной регистрации, в котором комитеты ФМС контролируют по месту жительства в том или ином городе. В связи с этим, приезжие и многие жители столицы заинтересованы в том, как организовать временную прописку в Москве, сколько именно процедура стит и что именно нужно для нее?

В паспорте ставят печать с указанием продолжительности пребывания в столице или области. Если официальная временная регистрация оформляется в Москве, то документ не содержит печать, и гражданин получает справку на отдельном листе бумаги. Он указывает юридическую продолжительность своего проживания по конкретному адресу, зарегистрированному в миграционной службе.

Надобность получения свидетельства о временной прописке в столице возникает, при следующих обстоятельствах:

оформление различных документов;

определение ребенка в детском саду, в школе;

регистрация кредитов, займов;

получать бесплатную квалифицированную медицинскую помощь;

устройство на службу;

перерасчет муниципальных выплат по месту жительства;

получать социальную поддержку;

военный учет;

получение водительских прав;

регистрация ИП;

получение визы;

получение справок и прочие.

Перед регистрацией необходимо определить стоимость временной прописки в Москве и области. Точную цену можно узнать, непосредственно обратившись к специалистам на сайте.