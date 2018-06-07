Женские джинсы от магазина Modnasprava

Трудно представить себе простой женский гардероб без джинсов. Эта комфортная одежда отлично сочетается с различными вещами, и с её помощью можно создавать смелые, романтические, повседневные и прочие образы. При выборе пары джинсов, смотрите не только на бренд, но и характеристики вашего телосложения, качество материала.

Универсальным решением для каждого дня является джинсы в классическом стиле от магазина Modnasprava. Они прекрасно смотрятся на каждой фигуре и могут быть легко дополнены верхней одеждой и аксессуарами в правильном стиле. Если вы хотите подчеркнуть тонкую талию, то надевайте джинсы с облегающими кофточками и поясом.

Стройные девушки могут надевать джинсы скинни. В сочетании с туфельками на каблуках, эти атрибуты подчеркивают стройные ноги и талию и поднимают бедра. А обладательницам пышных форм стоит обратить внимание на брюки, расклешенные от колена.

Очень худенькие девушки могут носить джинсы галифе. Визуально они увеличивают бедра и дают фигуре пропорциональности. Для слишком большого роста идеально подходят джинсы с низкой посадкой.

Если вы обратите внимание на посадку денима, то примите во внимание, что низкая талия подходит только для высоких девушек с безупречным телосложением, и в целом этот стиль не подходит на каждый день. Более того, джинсы с высокой талией прикрывают живот и визуально удлинят ноги.

Важно выбрать правильную длину, и в соответствии с туфлями, с которыми вы будете носить их. Широкие и расклешеные модели можно носить с балетками и с каблуками. При этом, длина денима должна достигать половины каблука.

Первоначально джинсы были пошиты только из джинсовой ткани, но в настоящее время существует много текстур и тканей. Разумеется, классическая версия предпочтительнее, чем более современные модели. Конечно, важно следить за сезоном: для лета подойдут более легкие модели, а для зимы - поплотнее.

Палитра оттенков современных джинсов очень разнообразна. Например, в Украине вы можете ознакомиться с ассортиментом на сайте http://modnasprava.com.ua/catalog/zhenskie_dzhinsy/. Классическое индиго актуально и в настоящее время. Но нередко можно встретить и другие цвета, а также принты, декоративные вставки, вышивка и прочие.