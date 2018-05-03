Экскурсии в Барселоне - Шоу фламенко

Самое большое количество заведений, в которых вы можете познакомиться с очаровательным шоу фламенко, находится в Барселоне.

Данный танец красочно иллюстрирует горячий темперамент местного народа - это страстное, яркое выступление.

Стоит отметить, что в течение длительного времени фламенко считался «закрытым искусством», и очень мало людей могли ознакомиться с ним. Всемирное признание он получил лишь в восемнадцатом столетии, после того, как перестали преследовать цыган.

Фламенко сочетает в себе народные традиции и зрелище, чувства и эмоции, страсть, таинственность, магические качества. Существует немалое количество жанров этого танца, но все они переплетаются между собой.

Он начинается с введения гитары с перкуссией, под аккомпанемент которой кантор поет душевную песню. В то же время танцовщица в ярком роскошном платье присоединяется к танцорам.Своими каблучками эта исполнительница задаёт заводной ритм в танце.

Ошибочно думать о фламенко как о танце - это искусство, которое сочетает в себе пение, танцы и музыку.

Поскольку Барселона является своего рода туристическим центром в стране, то именно здесь можно встретить этих талантливых исполнителей фламенко, которые приезжают со всей страны.

Здоровая конкуренция позитивно влияет на качество шоу Фламенко - со временем их масштабы значительно увеличиваются.

Культура данного вида музыкального искусства не останавливается на достигнутом - она всё время развивается вместе с обществом. Это указывает на то, что не только те, кто впервые встретит шоу, но и истинные ценители могут получить настоящее удовольствие от созерцания. Многие постоянные посетители данных выступлений всегда пребывают в восторге от каждого нового шоу.

В Барселоне насладиться просмотром этого вида искусства можно, как в специализированных заведениях класса люкс, так и в обычном заведении общественного питания. Например, на сайте https://comeonbarcelona.com/tour-item/shou-flamenko/,можете ознакомиться с этими заведениями подробнее.

Для простого введения в эту культуру достаточно посетить стандартное кафе, где будут танцевать для вас бесплатно. Полностью оценить талант и чувственность артистов и погрузиться в море страсти, магии, огня - возможно лишь там, где выступают выпускники ведущих школ фламенко.