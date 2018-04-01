Выбор футболки для мальчика

Любые родители готовы на все, что бы их малыш выглядел красиво и модно. Многие ошибочно полагают, что модная одежда нужна только девочкам, но это не так. Мальчиков тоже нужно с детства приучать к качественным вещам, что бы они во взрослом возрасте могли уже сами подбирать себе хорошую одежду.

Детские футболки для мальков незаменимый предмет гардероба, эта универсальная вещь подходит почти, под всю одежду и на все случаи жизни. Стильные футболки помогут выглядеть вашему малышу современно без лишних затрат.

Что бы выбрать качественную футболку для своего малыша родители должны помнить, что футболки должны быть сделаны из натуральных материалов, что бы не вызывать аллегорических реакций. Футболки одеваются на голое тело, она должна быть приятной на ощупь и не раздражать кожу. Приветствуются футболки для детей из таких материалов как: лен, хлопок, трикотаж. Швы на футболках должны быть крепкие и ровные, что бы они не разошлись при первой активной игре. Что касается принтов, то выбор огромнейший, от любимых мультипликационных героев до надписей и абстракций, выбор зависит от ваших предпочтений и предпочтений вашего ребенка. Нужно смотреть состав аппликации на футболке, глянцевые аппликации, скорее всего, состоят из вредных материалов, состав можно посмотреть на бирке.

Мальчики очень активны, они все время в движении и хотят приключений, футболка должна быть удобной и не сковывать движений ребенка. Узкие футболки негативно влияют на кровообращение, а свободные футболки придутся по душе вашему маленькому мужчине. Для лета незаменимы футболки с короткими рукавами, а для прохладного времени года можно приобрести футболки с длинным рукавом.Материал для футболки нужно выбирать плотный, поскольку если у вас мальчик без пятен точно не обойтись, поэтому футболка должна выдерживать частые стирки и чистки.

Если футболка хорошо пошита и следует тенденциям моды, ваш ребенок будет чувствовать себя комфортно и уверенно в себе. Одежда помогает детям самоутверждаться в коллективе, если у ребенка нет модных вещей, то он будет чувствовать себя "серой мышкой" в коллективе. Вы можете сто раз объяснять ребенку, что одежда не главное, а главное ум, но как ни крути "Встречают по одежке, а провожают по уму".

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