Рулонные шторы в интерьере

Роликовые жалюзи или рулонные шторы являются популярным вариантом для функционального дизайна окна на кухне, в раздевалке или ванной комнаты с окном. Установка данных изделий активно рекомендуется дизайнерами. Роликовые жалюзи хорошо работают в освещенных солнцем комнатах, когда вы хотите получить быстрое и частичное затенение оконных проемов. Когда ваши окна будут видны соседям или прохожим, то, вероятно, будет лучший выход.

Рулонная шторка представляет собой ткань, накрученную на вал, на которую зафиксирован подъемный механизм (рычаг, цепь или электрический контроль).

Каталог рулонных штор включает открытые и закрытые системы. В первом случае сам рулон остается виден, находясь в собранном виде, а во втором - удаляется за алюминиевой коробкой.

В открытой форме полотно свободно висит. Закрытые шторы установлены на створке вместе с боковыми направляющими, в которые загружается ткань. Это предоставляет плотное прилегание шторы к окну и отсутствие зазоров.

Рулонные шторы могут регулироваться цепью, прикрепленной к валу, пружинным механизмом. Подъемник управляется рукояткой, которая прикреплена к нижней части ткани.

Рулонные жалюзи в жилом помещении могут смотреться скучными, как офисные аналоги. Несмотря на то, что в продаже представлены разнообразные рисунки, выбор в конце концов ограничен. Со всем многообразии узоров и украшений рулонные шторы, по-прежнему выглядят менее эффектно, чем изделия из дизайнерских материалов. Дизайнеры всё ещё считают, что данные изделия актуальны для технических помещений.

Вы можете комбинировать дизайн этих штор с другим изделиями. В таком случае выберите одноцветные рулонные шторы или небольшую текстуру, чтобы занавески оберегали только от внешнего мира.

Данные лаконичные дизайнерские решения немало актуальны в кухне, гардеробной или ванной комнате с окном, где традиционный декор окон неуместен, а оптимальным вариантом будут простые изделия. Рисунки на шторах могут быть абсолютно различными: от монохромного с широкой палитрой цветов и текстур до стильных принтов.

Более того, рулонные шторы удобны тем, что с ними можно частично закрывать окна.