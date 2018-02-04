Аптечка коллективная ФЭСТ

В последние годы в продаже можно встретить универсальный набор лекарств и соответствующих средств для оказания первой медицинской помощи коллективам от ста до шестисот человек. Коллективная аптечка ФЭСТ рекомендуется для применения силами гражданской обороны, в том числе и организациями с большим количеством работников.

Такая аптечка может быть использована для организации передвижной медицинской станции в экстренных ситуациях с немалым числом жертв. Этот набор также может использоваться, как главный запас медицинских препаратов и прочих средств в случае индивидуальных обращений со стороны сотрудников. От идентичных «офисных» аптечек, коллективные комплекты лекарств характеризуются обширным перечнем медикаментов и прочих принадлежностей, входящих в них. Например, в офисных вариантах отсутствуют жгуты и ножницы для фиксажа конечностей.

Часто коллективная аптечка ФЭСТ входит в запас медицинского оборудования, оснащенного частными транспортными средствами скорой помощи.

И не нужно забывать о том, что аптечка этого вида является важным атрибутом предоставления безопасности на различных организациях или в офисных учреждениях.

Аптечка коллективная ФЭСТ на 100 человек отличается следующими положительными особенностями: