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Аптечка коллективная ФЭСТ
В последние годы в продаже можно встретить универсальный набор лекарств и соответствующих средств для оказания первой медицинской помощи коллективам от ста до шестисот человек. Коллективная аптечка ФЭСТ рекомендуется для применения силами гражданской обороны, в том числе и организациями с большим количеством работников.
Такая аптечка может быть использована для организации передвижной медицинской станции в экстренных ситуациях с немалым числом жертв. Этот набор также может использоваться, как главный запас медицинских препаратов и прочих средств в случае индивидуальных обращений со стороны сотрудников. От идентичных «офисных» аптечек, коллективные комплекты лекарств характеризуются обширным перечнем медикаментов и прочих принадлежностей, входящих в них. Например, в офисных вариантах отсутствуют жгуты и ножницы для фиксажа конечностей.
Часто коллективная аптечка ФЭСТ входит в запас медицинского оборудования, оснащенного частными транспортными средствами скорой помощи.
И не нужно забывать о том, что аптечка этого вида является важным атрибутом предоставления безопасности на различных организациях или в офисных учреждениях.
Аптечка коллективная ФЭСТ на 100 человек отличается следующими положительными особенностями:
- Она включает в себя самый широкий список наиболее актуальных медицинских устройств. Набор лекарств имеет все необходимое для самых разных случаев. Распространенность препаратов, входящих в комплект, способствует пополнению и обновлению контейнера, нет надобности долгое время искать замену, например, срок истечения которой заканчивается;
- Удобный пакет, содержащий ассортимент медицинских принадлежностей, надежно оберегает содержимое от отрицательных воздействий окружающей среды;
- Хотя пакет лекарств включает в себя большой список лекарств и связанных с ними принадлежностей, коллективная аптечка ФЭСТ обладает компактными габаритами и легким весом - она не доставляет сложностей при перевозке и не занимает много места.
- В набор входят двадцать семь наименований препаратов и прочих атрибутов.