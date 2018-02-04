- Новости
- Мониторинги
- NASA TV
- Веб-камера на МКС
- Карты лесных пожаров
- Наблюдение магнитосферы
- Сейсмический монитор
- Солнечный монитор
- Температурные карты
- Тенденции катастроф
- Разное
- Туризм
- Детям
- Катастрофы
Разработка сайтов: услуги по созданию и прототипированию
Профессиональная разработка прототипа сайта - один из самых важных шагов в создании веб-портала.
После этого следует выбор соответствующего дизайна, заполнение сайта нужной информацией, тематическими статьями и продвижением в рейтинге, раскрутка. Тем не менее, это разработка прототипов страниц, которые позволяют определить стратегию развития веб-портала, позиционирование услуг организации, способы конвертации целевой аудитории в постоянных клиентов.
В процессе прототипирования, кроме технических экспертов, задействован и маркетолог. Он определяет следующие:
- передвижение пользователя по страницам для покупки, вызова или заявке;
- какие ссылки и детали захвата упорядочиваются;
- как удобно, эффективно обновлять контент и прочие.
«Конструкция» сайта формируется на основе маркетинговых технологий, в том числе и анализа поведения пользователей. Правильная компоновка разделов поможет обеспечить присутствие даже не особо актуальных деталей ресурса и дает возможность конвертировать трафик с трафика на все страницы.
При пртотипировании, веб-ресурс является не только главной структурой портала. Кроме того, планируется разработать каждую страницу, на которую будет переходить пользователь.
Прототипирование страниц сайта предполагает план размещения информации, изображений и ссылок.
Четко сформировалась идея о том, какой размер должен иметь у каждого блока, что разместить в нем, цвета, шрифт и прочие атрибуты повлияют на пользователя, какие ощущения и настроение у него возникнут.
Этапы создания сайта и прототипирования страниц включают следующее:
- разъяснение всех пожеланий потенциального клиента (о том, на кого основан портал и прочее);
- формирование главной структуры веб-сайта;
- прототипирование страниц;
- утверждение с потенциальным клиентом;
- дизайнерское оформление ресурса.
Созданием и прототипированием сайтов занимаются многие специалисты - маркетологи, программисты и прочие - главная их работа направлена на привлечение как можно большего количества посетителей, и развитие бизнеса.