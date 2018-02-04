Разработка сайтов: услуги по созданию и прототипированию

Профессиональная разработка прототипа сайта - один из самых важных шагов в создании веб-портала.

После этого следует выбор соответствующего дизайна, заполнение сайта нужной информацией, тематическими статьями и продвижением в рейтинге, раскрутка. Тем не менее, это разработка прототипов страниц, которые позволяют определить стратегию развития веб-портала, позиционирование услуг организации, способы конвертации целевой аудитории в постоянных клиентов.

В процессе прототипирования, кроме технических экспертов, задействован и маркетолог. Он определяет следующие:

передвижение пользователя по страницам для покупки, вызова или заявке;

какие ссылки и детали захвата упорядочиваются;

как удобно, эффективно обновлять контент и прочие.

«Конструкция» сайта формируется на основе маркетинговых технологий, в том числе и анализа поведения пользователей. Правильная компоновка разделов поможет обеспечить присутствие даже не особо актуальных деталей ресурса и дает возможность конвертировать трафик с трафика на все страницы.

При пртотипировании, веб-ресурс является не только главной структурой портала. Кроме того, планируется разработать каждую страницу, на которую будет переходить пользователь.

Прототипирование страниц сайта предполагает план размещения информации, изображений и ссылок.

Четко сформировалась идея о том, какой размер должен иметь у каждого блока, что разместить в нем, цвета, шрифт и прочие атрибуты повлияют на пользователя, какие ощущения и настроение у него возникнут.

Этапы создания сайта и прототипирования страниц включают следующее:

разъяснение всех пожеланий потенциального клиента (о том, на кого основан портал и прочее);

формирование главной структуры веб-сайта;

прототипирование страниц;

утверждение с потенциальным клиентом;

дизайнерское оформление ресурса.

Созданием и прототипированием сайтов занимаются многие специалисты - маркетологи, программисты и прочие - главная их работа направлена на привлечение как можно большего количества посетителей, и развитие бизнеса.