Виды печати на футболках

Трикотажные фабрики производят очень много продукции. Она предназначена, как для повсеместного ношения, так и для ношения в виде представления компаний на рабочих местах. В основном – это футболки, которые отмечены логотипами или специальными дизайнерскими отличиями.

Для этих целей служит много различных технологий. Они располагают разными вариантами нанесения печати на футболки.

Виды оформления футболок печатью:

трафаретная печать прямая;

сублимационная печать;

цифровая принтерная печать;

вышивка;

термотрансферы, которые в свою очередь имеют несколько вариантов.

Для большего понятия, следует рассмотреть несколько вариантов нанесения печати на футболки.

Прямая трафаретная печать

Этот вид относится к самому распространенному. Ее используют для оптового оформления. Посредством данного вида получаются красиво оформленные, футболки со стойкими к износу изображениями, как сложных цветных, так и одноцветных рисунков и надписей. Для того чтобы заказать футболки большим оптом можно обратиться по адресу http://www.titan-print.ru/pechat_na_futbolkah. здесь изготавливают трикотаж посредством любых способов печатей.

Сублимационная печать на футболках предусматривает способ печати, который осуществляется в несколько этапов. Вначале осуществляется перенос изображения на промежуточный специальный носитель в виде бумаги. Затем под термическим прессом, рисунки наносятся на само изделие. В связи с тем, что изображение переносится под термопрессом, краска испаряется с бумаги и оседает в волокнах ткани.

Цифровая принтерная печать

Такая печать предусматривает нанесение изображений посредством обычных принтеров, только чернила в них являются для работы по текстилю. При такой печати есть одно условие. Футболку перед нанесением следует обработать специальным составом, чтобы краска ложилась, ровно и хорошо закреплялась на ткани.

Вышивка

Данный способ не относится к печати. Несмотря на это, используется часто совместно с шелкографией. Это придает изделию стильность и креатива.

Футболки с печатью пользуются большой популярностью. Их заказывают с фотографиями своих знакомых для подарка. С различными надписями для проведения торжественных случаев. Даже есть любители, которые заказывают футболки с печатью домашних бытовых приборов, что придает особый стиль в домашних условиях.