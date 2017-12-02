Разновидности подсолнечника

Подсолнечник – это культура, которая типичная именно для Северной Америки. Именно там ее выращивают для того, чтобы потом делать растительное масло довольно высокого качества. Именно оттуда данная культура попала в Европу, а потом уже в Южную Америку.

Необходимо отметить, что головка самого растения формируется из довольно большого количества цветков. Часть из них располагается именно по периметру и именно из них образуются лепестки. Вторая часть имеет трубчатую форму и них уже прорастают семена. Только от типа семян зависит дальнейшее его предназначение. Так часть данного подсолнечника применяется для изготовления растительного масла, а другие для кондитерских изделий. Из масличного подсолнечника довольно часто изготавливают именно белковую муку, которая потом идет на корм животным.

Так как состав жирных кислот подсолнечника довольно разный, то и по качественным их характеристикам определяют его дальнейшее применение.

Состав же жирных кислот зависит именно от генотипа самой культуры. Именно по этой причине поля, где выращиваются высокоолеиновые культуры, содержат подальше от других сортов во избежание перекрестного опыления. На сегодняшний день подсолнечник подразделяется условно на несколько основных типов. Это масляный, полиненасыщенный и мононенасыщенный и кондитерский.

Мононенасыщенный вид только недавно поступил в продажу и именно по этой причине довольно часто применяется во фритюре, так как вовсе не поддается горению. Он находится в стадии разработки, но уже получил патент в Соединенных Штатах. Кондитерский тип может применяться, как с шелухой, так и без. Состав насыщенных кислот в нем довольно низкий, но он имеет довольно большое количество полезных и питательных веществ в своем составе. Сегодня для выращивания довольно часто применяют именно подсолнечник ЛГ 5580.

Полиненасыщенный – это самый распространенный тип, который широко применяется на сегодняшний день. Так как в нем наблюдается довольно низкий уровень насыщенных кислот, то его применяют в качестве диетического питания.