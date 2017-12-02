Особенности функциональных конденсатоотводчиков

Конденсатоотводчики, предназначенные для систем сжатого воздуха, предполагают возможность эффективного устранения влаги из помещения. Такое оборудование идеально подходит для отвода конденсата от сепараторов воздуха, ресиверов компрессоров, магистральных дренажей и трубопроводов сжатого воздуха. Используя эффективный конденсатоотводчик, можно гарантировать поддержание оптимальных условий практически в любом помещении.

Особенности конденсатоотводчиков

Современные конденсатоотводчики обладают специальными механизмами, основанными на функционирующих движущихся поплавках. Продуманная конструкция предполагает отсутствие трущихся деталей, благодаря чему гарантируется продолжительная служба используемой техники.

Наличие специальной системы, рассчитанной для проведения очистки при работах конденсатоотводчиков, гарантирует исключение загрязнений.

Преимущества конденсатоотводчиков

Выбирая автоматический конденсатоотводчик для сжатого воздуха, можно отметить следующие преимущества:

высокий уровень функциональности;

максимально удобное обслуживание;

возможность легкого проведения ремонта;

сокращение расходов на ремонт и техническое обслуживание;

длительная служба.

Современные конденсатоотводчики гарантируют предотвращение влажности и конденсата в любых помещениях.