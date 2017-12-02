Особенности и преимущества баней-бочек

Баня в виде бочки идеально подходит для тех, кто любит парилку и заботится о своем здоровье. Однако для того, чтобы понять, что же все-таки представляет собой баня, рекомендуется позаботится об учете важных ее характеристик.

Особенности баней-бочек

Современная баня бочка выполняется в цилиндрической форме. При этом конструкция здания изначально предполагает наклонение. Нужно отметить, что баня может обладать одним или несколькими помещениями. Если планируется организация душевой и комнаты для отдыха, необходимо более детально продумать планировку для последующего ее выполнения. При строительстве также нужно позаботиться о возможности подсоединения канализации и воды.

Преимущества баней-бочек

Правильно построенная баня-бочка обладает следующими преимуществами:

отсутствие необходимости создания капитального фундамента, благодаря чему для строительства требуется минимум времени;

компактные размеры позволяют сэкономить на площади;

мобильная конструкция позволяет при необходимости транспортировать баню;

можно позаботиться о наличии электрической или дровяной печи для успешного обогрева помещения;

оригинальный дизайн бани гарантирует достойное оформление интерьера.

Такие бани бочки непременно заслуживают внимания любителей парилок.