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Особенности и преимущества баней-бочек
Баня в виде бочки идеально подходит для тех, кто любит парилку и заботится о своем здоровье. Однако для того, чтобы понять, что же все-таки представляет собой баня, рекомендуется позаботится об учете важных ее характеристик.
Особенности баней-бочек
Современная баня бочка выполняется в цилиндрической форме. При этом конструкция здания изначально предполагает наклонение. Нужно отметить, что баня может обладать одним или несколькими помещениями. Если планируется организация душевой и комнаты для отдыха, необходимо более детально продумать планировку для последующего ее выполнения. При строительстве также нужно позаботиться о возможности подсоединения канализации и воды.
Преимущества баней-бочек
Правильно построенная баня-бочка обладает следующими преимуществами:
- отсутствие необходимости создания капитального фундамента, благодаря чему для строительства требуется минимум времени;
- компактные размеры позволяют сэкономить на площади;
- мобильная конструкция позволяет при необходимости транспортировать баню;
- можно позаботиться о наличии электрической или дровяной печи для успешного обогрева помещения;
- оригинальный дизайн бани гарантирует достойное оформление интерьера.
Такие бани бочки непременно заслуживают внимания любителей парилок.