В прихожую выбираем шкаф-купе

Полноценные шкафы входят не в каждую прихожую, да и становятся уже не актуальны, поэтому шкаф-купе — лучший из имеющихся вариантов. Достоинство раздвижных шкафов в том, что места занимают мало, а вбирают в себя всяких вещей много. И тогда пространство освобождается, дышать легче, двигаться удобнее. Полноценные шкафы входят не в каждую прихожую, да и становятся уже не актуальны, поэтому шкаф-купе — лучший из имеющихся вариантов. Достоинство раздвижных шкафов в том, что места занимают мало, а вбирают в себя всяких вещей много. И тогда пространство освобождается, дышать легче, двигаться удобнее.

Особенно это касается малогабаритных прихожих, в которых порой даже не разминуться двоим, не то что вещи в обычный шкаф разложить и развесить. А шкаф купе в прихожую вот тут как раз и подойдёт, и все проблемы с малым пространством разрешаться сами собой. Дверцы не выходят во внутрь комнаты, а просто раздвигаются, а вещи удобно располагаются в большом количестве, благодаря продуманной конструкции.

Требования к шкафам-купе в прихожую

Глубина шкафа не может превышать более 50 см, что вполне достаточно — вещи будут нормально располагаться. Тем более, тут находятся только те вещи, которые соответствуют текущему сезону. Цвет мебели зависит от освещения. Если окна находятся далеко, и коридор получается тёмным, лучше купить шкаф-купе светлых оттенков. И повесить осветительный прибор с яркой лампочкой. Подойдёт и зеркало. Вместе со светом лампы будет добавлять общего освещения. Что создаст уникальный образ прихожей. Если комната светлая, шкаф-купе можно подобрать более тёмных оттенков, с отделкой или классический однотонный цвет.

Нужно помнить, что в шкафах-купе часть площади уходят на место под ролики. И тогда шкаф шириной в 50 см будет иметь только 40 см для одежды. Лучше бы поставить стандартную модель, 60 см ширины, но не у всех это получается по габаритам прихожей. И тогда выбирают те размеры, в которые помещаются.

При заполнении шкафа-купе в прихожей, нужно продумать расположение полок во внутреннем пространстве. Профессионалы считают, полки ДСП наиболее удобны и дешевы. Материал не токсичен, доказано исседованиями СЭС. Лишь были с обработанными краями, и не портили вещи.

Для вещей верхней одежды в шкафу должна быть горизонтальная перекладина, на которую с помощью плечиков распределют всё необходимо.

Хорошо бы иметь выдвижные ящички, для решения поиска вещей, которые нужны срочно, а в сложенной стопке их не видно. И нужна сетка для хранения обуви.