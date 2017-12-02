Складские помещения

В целом, владельцы товаров заинтересованы в арендованных помещениях, где они смогут разместить готовые продукты разного типа на короткий или долгий период.

Но какие особенности выбора следует принимать во внимание, при поиске складских помещений? В конце концов, от этого зависит, не будут ли повреждены хранимые предметы. Помимо этого, есть некоторые тонкости, о которых не всегда думают арендаторы.

На что же следует обращать внимание, при выборе складского помещения? На следующие:

Возможные условия аренды. Многие предоставляют услугу в удобное для потенциального клиента время. В некоторых случаях требуется хранить товары в течение нескольких месяцев. И владелец должен быть полностью уверен, что ему не нужно будет искать спустя определенное время новое помещение, поскольку они не были до этого забронированы кем-то.

Квадратура склада. Необходимо, чтобы размеры были достаточными для хранения товаров.

Склад должен находиться в удобном месте, в транспортной доступности.

У склада должна быть платформа для разгрузки.

Комната должна соответствовать установленным для нее гигиеническим стандартам и нормам.

Перед тем, как платить за аренду склада, вам нужно выяснить, какие продукты можно хранить здесь . Обогреваются ли эти склады зимой или нет, в некоторых из них может быть повышенный уровень влажности.

Высота потолков. Для хранения здесь крупногабаритных предметов могут, понадобятся объекты с высокими потолками.

Круглосуточная охрана. Владелец груза должен оставаться в полной уверенности в безопасности личного имущества.

Приемлемые расценки предоставляемых услуг. Стоимость хранения товаров на безопасном складе не может быть очень низкой. В конце концов, это включает в себя не только хранение на полках, но и защиту, обеспечение места хранения установленным санитарно-гигиеническим стандартам и работу компетентного персонала.

Зная, как выбрать складское помещение, вы можете найти подходящий вариант и не беспокоиться за то, что ваши товары останутся в нетронутой форме до тех пор, пока не будет времени для их дальнейшей транспортировки в место продажи или в производственный отдел.