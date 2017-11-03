Гироскутеры с ручкой или без нее

Гироскутеры отличаются друг от друга не только размерами, конструкцией, но и дизайном. Поступать в продажу они могут с рулевыми ручками или без них с разной шириной платформы.

Управление гаджетом без ручки осуществляется посредством смещения центра тяжести. Информацию о дисбалансе считывают датчики, фиксирующие текущее и исходное положение осей координат и вырабатывающие сигналы для управления электроприводами колесной базы. Движение начинается при наклоне вперед или назад – чем круче будет наклон, тем и выше будет скорость движения. Гироскутер без ручки можно назвать «умным», ведь его управление осуществляется ногами, согнутыми в коленях.

Ручка для мини-сигвея может быть съемной или выдвижной – большинство моделей продается без нее, но имеют специальное место для крепления. Наличие ручки упрощает применение устройства:

не нужно постоянно наклоняться, чтобы переставить гироскутер при наличии препятствий;

длину ручки можно регулировать, подстраивая под рост;

регулировка тела в пространстве упрощается;

наличие дополнительного элемента в конструкции не утяжеляет общий вес.

На гироскутере с ручкой более безопасно можно преодолевать большие расстояния – ноги не так сильно устают и дополнительно в управление задействуются руки. Навыки по передвижению осваиваются за считанные минуты, а езда позволяет получить удовольствие от комфортного управления. Кататься на мини-сигвее с ручкой удобно и детям, и взрослым.

Гироскутер станет настоящим развлечением в парке, местах отдыха или же дома, по ровным тротуарам и дорогам. Его популярность по сравнению с другим привычным транспортом только растет, поэтому все больше людей интересуются таким гаджетом и особенностями его работы.

В некоторых случаях гироскутер может стать альтернативой общественному транспорту. Использовать устройство можно для тренировки равновесия, учитывая, что процесс управления значительно упрощен. Запас хода на одной зарядке позволяет преодолеть около 25 км. Адаптация на устройстве с ручкой осуществляется быстрее, а маневренность и послушность не теряется.

Онлайн источник продаж гироскутеров предлагает к вниманию как дорогие, так и бюджетные модели. Цены на гироскутер в Питере выставляются с разбросом – все зависит от модели и конкретного производителя. Расценки на мини-сигвеи уже не являются фантастическими, поэтому доступность гаджета постепенно увеличивается