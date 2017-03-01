Силовой бронированный кабель АВБбШв

Силовой бронированный кабель АВБбШв отличается немалым числом модификаций, основное предназначение которых связано с различными рабочими напряжениями. По установленным стандартам, допускается наличие одножильных вариантов данной проводниковой продукции с номинальным сечением до 625 квадратных миллиметров для напряжения в три кВ и до тысячи квадратных миллиметров для одного кВ.

Прежде чем приобрести необходимый силовой кабель АВБбШв рекомендуется тщательно изучить ассортимент многих ведущих производителей. Ведь далеко не каждый из них выпускает установленные стандартом размерные ряды для вероятных номинальных напряжений.

Некоторые компании предлагают производство данной кабельной продукции с оболочкой из ПВХ-пластиката с низким уровнем горючести, а также с небольшим дымовыделением и газовыделением. В основном, данные изделия серийно выпускает предприятие «Камкабель», а многие иные производители готовы выпускать их крупными партиями по заказам оптовых клиентов.

Также, рекомендуется обратить особое внимание и на модификацию с заполнением междужильного пространства. Данная продукция пользуется повышенным спросом при подключении силового электрического оборудования, для которого уплотнение при вводе является обязательным условием. Помимо этого, силовые бронированные кабели АВБбШв с заполнением выпускаются в различных климатических исполнениях, среди которых имеется даже и холодостойкая изоляция.

Использовать данные силовые кабели допустимо при температурах от -50 до +50 градусов в стандартном исполнении, либо от -60 до +40 градусов в холодостойком.

Срок использования силового бронированного кабеля марки АВБбШв гарантированно составляет пять лет. Если должным образом соблюдать оговоренные производителем правила монтажа, в том числе и предписанные условия хранения и применения, то данная проводниковая продукция прослужит более тридцати лет.

Заказать данный тип силового кабеля в Санкт-Петербурге можно в компании «Диана», которая специализируется на поставках высококачественной кабельно-проводниковой продукции в стране.