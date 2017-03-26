Системы ХАССП

Система пищевой безопасности ХАССП преследует цель предотвращения выпуска потенциально опасной продукции.

Не так давно данная система была внедрена на предприятия общественного питания Российской Федерации. Более двух лет назад все заведения общепита страны (столовые, кафе, рестораны и прочие) приняли и стали поддерживать систему пищевой безопасности, поддерживаемой принципами ХАССП.

Спецалисты данной системы прошли обучение в центрах, обладающих специальными серттфикатами, и поэтому всегда готовы помочь разработать и внедрить Систему на любом предприятии. Они имеют хороший опыт в этой сфере, поскольку внедряли на предприятиях многих регионах страны. Кроме того, они имеют уникальный пакет для того, чтобы владельцы предприятий смогли внедрить эту систему самостоятельно.

На сегодняшний день система ХАССП не знакома многим руководителям различных организаций страны, в области питания. Если даже они и найдут в интернете информацию об этом, то не факт, что им на глаза попадутся актуальные данные, а не многократно переписанные из иных источников.

Можно сказать, что данная система в настоящее время имеется на каждом предприятии общественного питания, которое занимает лидирующие позиции в своей сфере. Ведь каждый руководитель должен тщательно следить за качеством поступающей продукции, а также за условиями хранения и сроком годности. Кроме того, должна быть и программа контроля производства, чтобы исследовать готовую продукцию, другие показатели.

В документах Системы ХАССП, разрабатываемых на предприятиях общественного питания, подробно прописаны все вероятные риски, которые надо контролировать на каждом этапе производства пищевых продуктов – от приема сырья, до выдачи или упаковки готовых блюд или продуктов питания.

Стоит отметить, что сертификация ХАССП в Российской Федерации является добровольной. Однако, бывают случаи, когда данный сертификат требуют некоторые крупные торговых сети, которые приобретают у определенного предприятия пищевую продукцию. Если получение сертификата требуют некоторые государственные структуры – то это незаконно.