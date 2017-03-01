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В настоящее время у многих людей имеется электронный органайзер, с помощью которого можно будет оптимизировать свой режим дня. Но даже он не сможет показать, на что расходуется время, какими делами можно было бы заняться, чему бы уделить личное время и прочее.

Именно для того, чтобы объективно разглядеть свой прожитый день и проанализировать его с каждой стороны, необходимо установить особую программу учёта рабочего времени. Применяя программное обеспечение для хронометража, пользователь поймёт истинную сущность поговорки «делу время, потехе – час». С этой программой можно будет изучить время, которое было потрачено на определенные дела, учтут все проделанные промахи, и научатся использовать его более эффективно.

Тайм-менеджмент в настоящее время является очень востребованным, ведь многие люди ценят каждую минуту своей жизни. Поэтому программисты и разрабатывают специальные ПО, которые высчитывают хронометраж рабочего дня. Однако и требования к этим программам с каждым выпуском становятся более строгими. От такого программного обеспечения нередко требуется выполнение определенных функций, к которым относятся следующие:

Мониторинг затраченного времени. С его помощью можно ознакомиться с количеством часов и минут, в течение которых пользователь провел за работой.

Детализация сведений. Благодаря данной функции становится возможным создавать различные категории добавления особых меток, записей, примечаний и прочего.

Статистика отчетности. Она позволяет ознакомиться с информацией о времени, потраченном на любое приложение или интернет-сайт. При этом – в визуальном формате – то есть, с таблицами и графиками по дням, неделям, месяцам.

Экспорт данных. Сущность этой функции - в поддержке сторонних форматов и печати отчетов.

Интерфейс данного программного обеспечения является очень понятным и доступным, и поэтому каждый желающий сможет пользоваться им. Этот интерфейс подразделяется на три основных подраздела. Остальными опциями можно воспользоваться через раздел меню.

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