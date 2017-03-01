Потолочный плинтус из пенополистирола

Современный ремонт, а точнее ту его часть, которая касается декора, трудно уже представить без использования пенополистирольных потолочных плинтусов. Они могут быть разными по ширине, форме рисунка, нанесенного на поверхность. Плинтус способен внести новые оттенки в наш интерьер, сделать его гармоничным, приятным для глаз.

При выборе плинтуса необходимо обращать внимание на его внешний вид. Заломы, вмятины, неровности не допускаются. Покупать этот строительный материал лучше с некоторым запасом. Учтите, что иногда его придется обрезать, а этот процесс всегда далек от идеала. Часто мы отхватываем лишнее.

В таком случае велик риск, что в магазине вам не смогут предложить такой же точно плинтус, поскольку этот поставлялся маленькой партией, а следующая партия отличается по своим характеристикам и т.д.

Но больше всего проблем возникает в процессе размещения плинтуса на его законное место. Как правило, строители-любители не знают «правила хорошего тона» для плинтуса: сначала он, а затем все остальное – стены, потолок. Иными словами нельзя приклеивать плинтус поверх на краску или обои.

На первом этапе проводят подготовительную работу для стен и потолка: их шпаклюют, грунтуют. Затем уже на обработанную поверхность наклеивают потолочный плинтус. Плинтус окрашивается вместе с потолком, только потом клеят обои. Это правило имеет чисто экономическое обоснование. Допустим, если вы будете пытаться приклеивать плинтус на обои, то можете нечаянно капнуть клеем. А если вдруг через некоторое время захотите поменять в комнате обои, то будете отклеивать их вместе с плинтусом. Правильная последовательность действий в процессе приклеивания плинтуса вполне оправданна и целесообразна.

Для приклеивания плинтуса может пригодиться полимерный клей, клей-шпаклевка. Второй вариант предпочтительней, поскольку позволяет осуществить не только операцию поклейки, но и операцию шпаклевки, чего не скажешь о полимерном клее.

Клей- шпатлевку можно изготовить своими руками. Для этого сухую финишную смесь шпаклевки разводят в воде, добавляют клей ПВА из расчета 100 г на 1 килограмм шпаклевки. Будьте внимательны, смесь быстро теряет свои свойства, поэтому после приготовления ее можно использовать недолгое время.

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