Санаторий «Полтава-Крым»

Несмотря на то, что в настоящее время практически каждый гражданин нашей страны сможет поехать на любой зарубежный курорт, даже при ограниченном бюджете, многие всё ещё, предпочитают отдыхать на местных курортах. Ведь они, можно сказать, проверены многими поколениями советских граждан. Наиболее популярным местом отдыха является побережье Черного моря, а именно – Крым.

Однако, Крым известен ещё и с не очень приятной стороны – своими катаклизмами. Безусловно, эти землетрясения нередко приводили к существенным ущербам, связанными с разрушениями домов, зданий, а также с извержением газа и гибели и ранения людей. Поэтому многие местные жители, а также приезжающие нередко бывают охвачены ужасом, и в результате в скором времени покидают эти места.

Также к природным катаклизмам Крыма можно отнести и оползни, которые происходят по направлению к морю, и сметающие все на своем пути. Многие жители на тех территориях, спешно покинули свои дома, сохранив, таким образом, себе жизнь.

Причиной оползня являлась подпочвенная влага, которая собралась в тех участках в больших количествах.

Поэтому многие граждане, которые желают отдохнуть в Крыму, интересуются о том, какое же место здесь является самым спокойным и безопасным, то это санаторий Полтава-Крым.

Данное место отдыха расположено на западном побережье Крымского полуострова в курортном городе Саки. «Полтава-Крым» является ведущим по использованию грязелечения. Здесь разработано и применяется немало методик терапии лечебными грязями. Данный санаторий располагается неподалеку от Сакского озера, в котором и добывается целебная грязь. Поэтому и на территории санатория «Полтава-Крым» имеется своя личная минерально-термальная скважина. Здесь очень высокая медицинско-оздоровительная база, и является очень востребованной не только у отдыхающий из Российской Федерации, но и из стран ближнего зарубежья.

Питание в данном санатории предлагается диетическое, которое составляется индивидуально, после консультации с врачами-специалистами.

Здесь можно отдыхать и семейно с детьми от трёх лет.