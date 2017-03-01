Виртуальные номера

Многим современным потребителям бывает очень невыгодно совершать звонки в другие города, и тем более, в другие страны. Поэтому, чтобы не переплачивать за них – необходимо приобрести виртуальные номера телефонов, по которым можно не только звонить, но и отправлять смс-сообщения. Благодаря этим номерам, каждый желающий сможет без ограничений общаться со своими друзьями, родственниками, живущими заграницей.

Особенно, это актуально для тех работников компаний, которые нередко ездят в командировку, и им периодически необходимо поддерживать связь с начальством, например. Сущность работы виртуальных мобильных номеров заключается в возможности звонить или отправлять сообщения через интернет. Эти звонки передаются по айпи сети до адресата на новый реальный номер – мобильный или прямой городской номер ,SIP-устройство, аккаунт Skype и прочие.

А в чём же преимущества приобретения виртуальных номеров?

Практически, приобретаемый виртуальный номер не имеет отличий от реального. Однако, он обладает следующими особенностями:

В первую очередь стоит отметить то, что он функционирует везде, независимо от того, где находится абонент. И менять его не потребуется, даже в случае переезда в другую страну;

Применение виртуального номера позволяет сэкономить свыше пятидесяти процентов расходов на звонки;

Виртуальный номер не вносится в базу данных и нигде не регистрируется – поэтому абонент может оставаться спокойными за сохранение своих персональных данных;

Ни один звонок и ни одно смс не останется незамеченным.

Многим может показаться, что применение виртуальных номеров телефона является очень сложной процедурой. Однако это не так. Тем более, что они значительно упрощают жизнь.

Покупка виртуального номера телефона будет выгодным вложением не только для крупных компаний и коммерческих организаций, но и для частных лиц, которые постоянно общаются со своими друзьями заграницей.

А для того, чтобы купить их – вполне достаточно зарегистрироваться, выбрать наиболее понравившийся номер в соответствующей стране, и провести оплату. В течение нескольких часов можно будет начать им пользоваться.