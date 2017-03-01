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Ещё в недалёком прошлом многие граждане нашей стране с большой охотой приобретали для себя квартиры в «хрущёвках». Делали это они вовсе не в целях иметь собственное жильё, чтобы не ночевать под мостом, но и для того, чтобы в дальнейшем иметь перспективу на улучшение жилищных условий.

Ведь, как известно многим, в те годы была активна программа по сносу «хрущевок»-пятиэтажек. А семья, проживающая в них, могла получить взамен квартиру в новостройках, с более улучшенными условиями. Поэтому и многие семьи в России охотно покупали такие квартиры и старались прописать в них большое количество людей.

В соответствии с той программой, предусматривалось получение новой жилплощади, в размере восемнадцать квадратных метров на одного человека. Если же семья состояла из двух человек - то им установлено было выдавать квартиру, площадью в сорок два квадратных метра. Если же человек проживал один – то тридцать метров. Но это относилось к тем гражданам, которые проживали в неприватизированных квартирах.

Если же жителям хрущевок удавалось приватизировать свою жилплощадь в пятиэтажках – то они могли рассчитывать на получение квартиры в таком же размере. Если же квадратных метров оказывалось больше, то граждане могли выкупить дополнительные метры по очень низкой стоимости.

Таким образом, если в малогабаритной «хрущевке» было прописано большое количество членов семьи - дети, внуки, то взамен одной, им могли выдать две или даже три квартиры.

Некоторые граждане могли получить дополнительную площадь более десяти квадратных метров или отдельное помещение. К этой категории граждан относились люди с хроническими заболеваниями, ветераны труда и ликвидаторы последствий аварии на чернобыльской АЭС, работники милиции (от полковника и выше), а также, люди науки, обладающие соответствующими регалиями. Они могли получить дополнительно не менее двадцати квадратных метров.

Также предоставлялась возможность и получения денежной компенсации, вместо квартиры. И поэтому, ввиду высокого спроса на квартиры в хрущевках, государство подкорректировало программу. Подробнее об этом и других новостях недвижимости можно ознакомится на сайте http://richwenews.com/.