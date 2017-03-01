Преимущества газовых котлов отопления

Многие владельцы частных домов и коттеджей в Таганроге предпочитают устанавливать на своей жилплощади газовые котлы отопления. Благодаря им можно избавиться от необходимости в дровяном отоплении, которое отличается образованием сажи. Кроме того, газовое отопление позволяет значительно снизить расходы на поддержание оптимальной температуры, причём, не только в частном доме, но и в городской квартире.

Однако, далеко не каждые жители Таганрога осведомлены в том, по каким же показателям необходимо принимать решение при выборе газовых котлов. Для этого надо в первую очередь иметь чёткое представление о том, что представляют собой данные устройства, и по каким основным критериям они отличаются друг от друга.

Обязательно нужно отметить тот факт, что газовые котлы различаются на одноконтурные и двухконтурные. В первом случае котлы предоставляют только отопление; а во втором – их применяют не только с целью обогрева помещения, но и для обустройства горячего водоснабжения.

Кроме того, газовые котлы подразделяются на настенные и напольные.

Разжигать пламя внутри данных отопительных устройств можно не только посредством электросети, но и батарейками или аккумуляторами. Второй вариант является наиболее удобным, поскольку предоставляет возможность пользоваться ими даже, когда в доме отсутствует электричество. Но имеется необходимость в постоянной замене батареек.

Дымоход газовых котлов, тоже в свою очередь, подразделяются на классические и принудительные. В первом варианте он идет наверх. Такие котлы наиболее актуальные в городских квартирах, поскольку есть возможность отправлять весь угар в вентиляционную систему многоквартирного дома. Котлы с принудительным дымоходом, в основном, устанавливают в частных домах.

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