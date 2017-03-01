Газовые водонагреватели

В настоящее время на рынке бытовых приборов в Таганроге имеется огромное количество различных газовых нагревателей. Иначе их называют и газовыми колонками.

Однако, далеко не каждым потребителям известно о том, по каким параметрам можно выбирать тот или иной нагревательный агрегат. Специалисты рекомендуют основываться на следующие критерии:

В первую очередь, нужно обратить внимание на мощность газовой колонки. Чем она выше - тем больше приборов нагреватель сможет обеспечить горячей водой. Для того, чтобы одновременно работали душ и кухонный кран - вполне достаточно установить 25 кВт-ный агрегат.

Еще одним немаловажным показателем, который нужно учесть при выборе газовой колонки в Таганроге – это её производительность, то есть, максимальный расход воды. Специалисты утверждают, что оптимальной производительностью для хорошего напора вляется пятнадцать литров в минуту.

Современные водонагревательные агрегаты могут применять несколько разновидностей розжига газа. Наибольшей популярностью пользуется пьезорозжиг – в этом случае пользователь самостоятельно разжигаете пламя внутри агрегата. В случае аварийного отключения газовой колонки необходимо будет вручную включить этот газовый аппарат.

Некоторые газовые водонагревателиразжигают газ от встроенных батареек. В этом случае ими пользоваться намного удобнее: колонка самостоятельно зажигает и тушит газ, работая в автоматическом режиме. Пользователям лишь нужно просто проконтролировать заряд батареек. Необходимо приобрести наиболее эффективные, которых хватит в среднем, на один год ежедневного пользования.

Самые современные газовые колонки обладают водяной турбиной, которая зажигает газ. Вместо батареек в них встроен небольшой генератор, функционирующий от движения воды. В таком случае менять батарейки не надо. Однако и ремонт такого газового агрегата обойдется дороже.

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