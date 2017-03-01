Виртуальные номера телефонов

В настоящее время практически, невозможно представить свою жизнь без интернет-технологий. Благодаря им, открываются прекрасные возможности для надёжной, быстрой и удобной, и самой главное – дешевой связи высокого качества. А для этого достаточно будет подключить виртуальный номер.

Данная интернет-технология зарекомендовала себя, как перспективная и прогрессивная. Её смысл заключается в перенаправлении входящих звонков на мобильные или стационарные телефоны, в том числе и на аккаунты скайп, например.

Практически, приобретаемый виртуальный номер телефона ничем не отличается от реального. Однако, он имеет немалые преимущества, к которым относятся следующие:

Мобильность. Приобретаемый виртуальный номер, в отличие о реального, не привязан к конкретному объекту. Он везде функционирует, независимо от того, где находится абонент. То есть, если абоненту пришлось временно или надолго переехать в другую страну – то номер останется и будет актуален. Менять его не потребуется. Единственное – нужно будет переадресовать на новый реальный номер – мобильный или прямой городской номер

Экономичность. Применение виртуального номера предоставляет широкие возможности для экономии денег при совершении звонков в другие города и страны. И на приобретении таких номеров не потребуется много финансовых средств. Экономия в таком случае будет свыше пятидесяти процентов.

Конфиденциальность. Виртуальный номер не вносится в базу данных и нигде не регистрируется – поэтому можно оставаться спокойными за сохранение своих данных. И никто не сможет найти абонента.

Многоканальность. Ни один виртуальный номер могут поступать одновременно несколько звонков, но распределяться они будут в соответствии с внесенным алгоритмом устройства.

Оперативность. Всего через несколько часов после приобретения и внесения оплаты, виртуальные номера станут доступными.

Помимо этого, определенный виртуальный номер можно купить специально для проведения рекламной акции, проекта, мероприятия, или в качестве основного постоянного контактного номера. И если есть доступ к интернету, то не будет проблем с покупкой виртуального номера.