Тощий бетон

В последнее время в строительной сфере широкое распространение получил такой стройматериал, как тощий бетон. Особо актуален он при обустройстве фундамента дома. Данный стройматериал готовится по соответствующему рецепту, в котором вяжущее вещество добавляется в меньшем количестве. Поэтому такой бетон и называют тощим. Он представляет собой густую смесь, которую после укладывания распределяют катком или виброплитой.

Безусловно, востребованность данного стройматериала связана с его немалым количеством преимуществ, к которым относятся оптимальная прочность, приемлемая стоимость и простота в работе. Особенно он востребован при необходимости выполнять работу в больших объемах. Поэтому данный стройматериал активно применяют при обустройстве основания для дорог и при возведении домов.

В настоящее время существует несколько разновидностей тощего бетона, в зависимости от процентного соотношения компонентов, более подробно на сайте https://iso-altair.ru/vyazhushhie-materialy/toshhij-beton/.

Основными преимуществами тощего бетона являются следующее:

Оптимальные химические и физические характеристики;

Позволяет существенно сэкономить на расходах на выполнение строительных работ;

Предоставляют возможность производства и последующего укладывания стройматериала прямо на строительной площадке;

Ускоряются сроки проведения строительных работ, поскольку не требуется долгого ожидания времени на затвердевание материала.

Отличается прочностью и однородностью.

При производстве данного стройматериала активно применяются минеральные компоненты, предоставляющие возможность значительно снизить цены тощего бетона.

Однако, несмотря на такое количество преимуществ, имеются ещё и недостатки. К ним можно отнести склонность к образованию трещин, и некоторые сложности в перевозке и доставке.

Помимо сооружения домов, в тощий бетон широко применяется и в таких сферах, как дорожные работы, возведение террас, беседок и иных лёгких построек. Перевозят его в специальных автомиксерах – бетономешалках. При этом, время транспортировки не должно превышать шестидесяти минут.