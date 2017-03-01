Когда лучше отдыхать в Крыму?

Отдых в Крыму является одним из самых ярких, колоритных, интересных и качественных. Большинство отдыхающих предпочитают время отдыха на полуострове – летом или в бархатный сезон – конец августа, сентябрь и октябрь. Но Крымский полуостров – это не только лето, море и пляжи, но и многое другое. Поэтому отдых в Крыму можно рассмотреть как разнообразный и многосезонный.

Сезоны отдыха в Крыму

Сезонный отдых здесь длится почти весь год, за исключением февраля-марта месяца, когда происходит перезапуск всей туриндустрии полуострова. В Крым можно ехать как в высокий сезон, так и поздней осенью, каждое время года здесь несет определенные особенности.

Отдых в Крыму в летний сезон

Отдых в высокий сезон является самым популярным, в разных местах полуострова сезон начинается с мая-июня, в зависимости от места расположения. Начало сезона – это, пожалуй, одно из тех времен, когда море достаточно теплое, цены на развлечения и жилье невысокие, а туристов в городах и курортных поселках еще совсем немного. Из минусов отдыха в Крыму в начале пляжного сезона можно отметить такие явления, как:

Из-за определенных погодных явлений температура в начале лета еще может быть нестабильной, могут присутствовать потоки холодного ветра или на поверхность моря подниматься холодные слои воды;

Ввиду немногочисленности туристов в конце весны - начале лета, многие развлечения на полуострове бывают еще не открыты, так, например, могут возникнуть проблемы с подводным погружением, некоторыми экскурсиями и другими моментами;

Для тех туристов, у кого есть аллергия на цветение – отдых в Крыму в начале лета может принести определенные неудобства, связанные с цветением многих плодовых цветочных культур, которые растут здесь повсеместно.

Но, не смотря на все минусы отдыха в начале сезона, здесь вполне можно снять очень недорогое жилье со всеми условиями, на местных пляжах всегда будет место, цены на питание и развлечения будут значительно ниже, чем через 2-3 недели.

Если отдыхать в Крыму в самый разгар летнего сезона, можно отметить следующие особенности отдыха:

Цены на питание, проживание и развлечения значительно выше, чем в какое-либо другое время года;

Турпоток вырастает, и это может доставлять определенные неудобства;

К этому времени оживляются все центры активного отдыха и развлечений, поэтому в разгар сезона здесь всегда можно найти многоальтернативный отдых.

Отдых в Крыму в осенний и зимний сезон

После большого и бархатного сезона в Крыму наступает своего рода затишье: туристов становится значительно меньше, многие предложения, например, дайвинг, джиппинг, водные лыжи и другие развлечения постепенно становятся недоступными. Но в то же время, наступает сезон «романтичного Крыма» - в период с октября по конец ноября в Крыму еще можно посетить многие экскурсии, исторические памятники или архитектурные ансамбли, посмотреть на местные живописные осенние пейзажи, насладиться видом пустынных пляжей и диким морским пейзажем. До глубокой осени в Крым приезжают туристы, ищущие спокойного отдыха и уединения. В то же время, благодаря снижению цен на жилье и все остальное можно посетить санаторий или пансионат, поправить свое здоровье и действительно отдохнуть.

Зимой, в январе-феврале в Крыму очень мало туристов, особенно после праздничных январских выходных. В это время туриндустрия Крыма имеет минимальную загрузку. В это время происходят ремонтные работы, строятся планы на новый сезон. Зимний сезон в Крыму радует, разве что, туристов - лыжников, которые приезжают в эти места для катания.

Весна в Крыму

Весной, начиная с начала марта и по мая месяц происходит постепенное оживление туристического бизнеса на полуострове. Сюда ранней весной устремляются те, кто любит созерцать природные пейзажи южной весны, а так же те, кто приезжают сюда подлечиться, так как в это время цены все еще находятся на минимальных отметках. Позже, в апреле – начале мая начинается настоящий весенний бум: открываются многие туристические направления, экскурсии и многое другое. Особенно в Крыму хорошо в период майских праздников. Такие города как Севастополь и Балаклава устраивают великолепные праздничные мероприятия, а крымская природа в это время находится в самом своем расцвете.

Отдых в Крыму можно считать универсальным, в особенности в последнее время. Здесь всегда можно встретить туристов, которые приехали ради определенных целей. Для хорошего отдыха не всегда нужно ждать лета, и Крым – один из лучших тому примеров.

Статья подготовлена сайтом об отдыхе в Крыму http://1crimea.com/