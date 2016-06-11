Монтаж крыши – какой кровельный материал самый лучший

Невероятную популярность меди, как кровельного материала можно объяснить еще исторической тягой декораторов украшать медными листами особо значимые постройки. Так, медь для кровли стала популярным строительным материалом.

Возрождение традиций произошло уже в наше время, когда медь стали использовать не только для реставрационных нужд, но и как популярный кровельный материал.

Уникальные свойства этого материала известны и в медицине – медь обладает отличными противовоспалительными свойствами. Ну, а главное – это универсальность применяемого в строительной индустрии материала.

Долговечность, эстетическая красота, удобство применения по-прежнему привлекает дизайнеров к медной продукции. Фасады из меди еще недостаточно широко распространены, но оформители с интересом следят за всеми изменениями, которые происходят с медными материалами.

Сейчас основными заказчиками кровельной ленты являются владельцы частных домов, храмы, коммерческие учреждения. Поэтому пластичная кровельная лента, выбранная для крыши, стала наиболее удобным решением для реализации сложных архитектурных замыслов. Этот материал великолепно ложится на разные башенки и эркеры. Даже кровли сложнейшей конфигурации, легко покрывать медной лентой – она пластично ложится на любые изгибы поверхности.

Цвет меди, изначально красноватый, потом приобретает более матовый оттенок. Так влияют на состояние материала естественные окислы. Но уникальные свойства меди не дают портиться материалу при взаимодействии с кислородом. Медная патина преграждает доступ любых веществ к меди, поэтому медь может служить очень долго и надежно.

Для монтажа медной кровли лучше воспользоваться помощью специалистов, потому что понадобится делать обрешетку, а потом герметично раскатывать материал. Современная технология укладки позволила значительно увеличить качество работ.

Кровля получается цельной и может служить очень продолжительное время. В стоимость такой крыши войдет не только кровельный материал, но и дополнительный – желоба, водостоки, поэтому такой материал лучше заказывать у мастеров, чтобы снизить свои затраты.

Что касается удобств работы с медью, то оно неоспоримо. Все ремонтные работы можно проводить легко, потому что медь хорошо поддается сварке. То есть механические повреждения не потребуют замены целого листа, потому что можно просто приварить новую медную заплату. Также легко ухаживать за медной кровлей, ведь никаких дополнительных зачисток и покраски никогда не потребуется.