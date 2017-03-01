Промышленные швейные машины ВЕЛЛЕС

Промышленные швейные машины, благодаря своей многофункциональности, широко применяются на производстве. Они значительно отличаются от привычных всем бытовых швейных машин, в первую очередь, за счёт их высокой мощности и производительности.

На сегодняшний день многие компании в России предлагают данное оборудование. Одной из таких компаний является «Веллес». Здесь реализуется продажа промышленных швейных машин многим предприятиям в Москве, а также, с доставкой по всем регионам страны. Здесь каждый желающий сможет найти для себя наиболее подходящую технику для шитья, и менеджеры смогут в этом помочь.

В данной компании «Веллес» предоставлен широкий ассортимент швейной техники, который включает в себя следующие:

Плоскошовные швейные машины;

Пуговичные швейные машины;

Для челночной строчки (зигзагом, одноигольные, двухигольные)

Швейное оборудование с программным обеспечением ;

обеспечением Петельные швейные машинки;

Рукавное швейное оборудование;

Колонковое швейное оборудование;

Закрепочные устройства;

Подшивочные швейные машинки;

Специализированные машинки;

Промышленные оверлоки;

Автоматы программируемой строчки и прочее.

Каждый желающий сможет найти здесь разнотипные швейные машины для производства. Все предоставленное оборудование предлагается по вполне приемлемым ценам. Благодаря предлагаемой в данной компании промышленной технике, предоставляется прекрасная возможность сшить одежду из каждого вида тканей.

А для того, чтобы правильным образом установить приобретенное здесь промышленное оборудование, рекомендуется применять специально предназначенные для промышленной швейной техники столы. Они также предлагаются в данной компании, и поэтому приобрести их не составит труда. То есть, компания «Веллес» предлагает не только промышленные швейные машины, но и дополнительные к нему устройства, в том числе и расходные материалы.

Ознакомиться с предлагаемым ассортиментом, а также сделать заказать, можно на сайте http://www.velles.ru/catalog/promyshlennye_shveynye_mashiny/.