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Промышленные швейные машины ВЕЛЛЕС
Промышленные швейные машины, благодаря своей многофункциональности, широко применяются на производстве. Они значительно отличаются от привычных всем бытовых швейных машин, в первую очередь, за счёт их высокой мощности и производительности.
На сегодняшний день многие компании в России предлагают данное оборудование. Одной из таких компаний является «Веллес». Здесь реализуется продажа промышленных швейных машин многим предприятиям в Москве, а также, с доставкой по всем регионам страны. Здесь каждый желающий сможет найти для себя наиболее подходящую технику для шитья, и менеджеры смогут в этом помочь.
В данной компании «Веллес» предоставлен широкий ассортимент швейной техники, который включает в себя следующие:
- Плоскошовные швейные машины;
- Пуговичные швейные машины;
- Для челночной строчки (зигзагом, одноигольные, двухигольные)
- Швейное оборудование с программным обеспечением;
- Петельные швейные машинки;
- Рукавное швейное оборудование;
- Колонковое швейное оборудование;
- Закрепочные устройства;
- Подшивочные швейные машинки;
- Специализированные машинки;
- Промышленные оверлоки;
- Автоматы программируемой строчки и прочее.
Каждый желающий сможет найти здесь разнотипные швейные машины для производства. Все предоставленное оборудование предлагается по вполне приемлемым ценам. Благодаря предлагаемой в данной компании промышленной технике, предоставляется прекрасная возможность сшить одежду из каждого вида тканей.
А для того, чтобы правильным образом установить приобретенное здесь промышленное оборудование, рекомендуется применять специально предназначенные для промышленной швейной техники столы. Они также предлагаются в данной компании, и поэтому приобрести их не составит труда. То есть, компания «Веллес» предлагает не только промышленные швейные машины, но и дополнительные к нему устройства, в том числе и расходные материалы.
Ознакомиться с предлагаемым ассортиментом, а также сделать заказать, можно на сайте http://www.velles.ru/catalog/promyshlennye_shveynye_mashiny/.