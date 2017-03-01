Все о Скуби Ду

На сегодняшний день практически нет ни одного ребенка школьного возраста, который не играл бы в игры на персональном компьютере, ноутбуке и прочих гаджетах. И тем более, нет ни одного школьника и дошкольника который не любил бы смотреть мультфильмы.

Поэтому разработчики игр и решили объединить их с мультфильмами – то есть, создали игры с персонажами любимых мультиков, например, игры Скуби Ду. Благодаря им у детей появляется прекрасная возможность не только снова повстречаться с любимыми персонажами, но и самому помочь ему переживать невероятные приключения.

Сюжет данной игры заключается в следующем: четверо подростков занимаются расследованиями преступлений, изучением улик и выведением преступников на чистую воду. Лидером является Фред, «мозгом» группы – Велма.

Этот мультсериал начали снимать ещё с шестидесятых годов прошлого века, когда взрослое население Соединённых штатов были возмущены тем, что на телевидении не показывают ничего для детей, чтобы учить их доброте. И тогда, мультрежиссёры и сценаристы, которые были авторами самого любимого мультфильма во всём мире – «Том и Джерри» и придумали этот мультфильм. С тех пор многие дети мечтали присоединиться к этой группе подростков и их верному другу псу Скуби Ду. И благодаря тому, что мультфильм успешно перекочевал в компьютерную игру – им это удалось.

Играя в эти виртуальные игры на своих компьютерах и прочих гаджетах, становится возможным погрузиться в таинственную обстановку, в которой главные персонажи будут расследовать очередное преступление. И сам юный геймер сможет присоединиться к ним и виртуально путешествовать по всем уголкам планеты - подниматься в горы, опускаться на дно океана, посещать таинственные, заброшенные замки с привидениями.

На сайте igriz.ru представлены различные виртуальные игры на тему «Скуби Ду», в которые играть можно абсолютно бесплатно и без регистрации, в любое удобное время.

И не все из предоставленных игр являются квестами. В некоторых, например, можно угостить дога вкусностями, либо он сам сможет испечь пиццу и развозить еду, и даже сходить на рыбалку.

Подробностина сайте http://igriz.ru/igry-skubi-du/.