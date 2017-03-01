Удочки на fishers-house.ru

В нашей стране есть немало любителей рыбалки. А как известно, чтобы был обеспечен хороший улов, необходимо приобрести наиболее подходящую удочку, чтобы при этом, не было ощущения, что куплена вовсе не та вещь.

На сегодняшний день придумано немало снастей для рыбной ловли. Они распределяются на следующие:

маховые

болонские

матчевые

Маховые удочки пользуются повышенным спросом среди любителей рыбной ловли. Устроена она довольно примитивно, без определённых особенностей. В основном, она представляет собой простейший «телескоп» из стеклопластика. Однако, в настоящее время нередко можно встретить и более усовершенствованные модели, которые выполнены из высокомодульного графита. Длины маховых удочек колеблется от двух до одиннадцати метров.

Маховые удочки пользуются повышенным спросом, ещё и ввиду их немалых преимуществ, к которым относятся высокая скорость работы, в том числе и дальность заброса. Одиннадцатиметровая удочка способна совершить заброс на очень дальнее расстояние. Помимо того, благодаря её малому весу, рыбачить с маховой удочкой можно долго, без утомления. Однако, стоит отметить, что точность заброса данного типа удилища, очень низкая.

Болонская удочка представляет собой своеобразный «телескоп», как и маховая, но в ней имеется и катушкодержатель. Изготовлены они из стеклопластика и углеволокна. В зависимости от того, из какого материала она выполнена, и будет зависеть её стоимость и вес. Она относится к самым универсальным типам удочек, поскольку предоставляет возможность контролировать оснастку на большом расстоянии, и не ограничивать рыбака в дальности заброса. Подробнее об указанных удочках можно узнать на сайте https://www.fishers-house.ru/udochki/.

Первоначально болонские удочки предназначались для рыбной ловли во время течения. Однако, они неплохо проявили себя и на стоячей воде.

Матчевая удочка является наиболее утончённой снастью. Предназначается, в основном, для дальнего забрасывания. Матчевые удочки подразделяются на лёгкие, средние и тяжёлые. Многие желают купить её, однако не у всех хватает терпения овладеть ловлей на неё.