Применение неодимового лазера

На сегодняшний день применение неодимового лазера в косметологии является очень актуальным. Он является наиболее востребованным твердотельным лазерным излучателем.

Благодаря применению неодимового лазера предоставляется прекрасная возможность оптимально омолодить кожу, проводить эпиляции, удалить татуировки, угри, комедоны. Уменьшить кожные рубцы и прочие. После проведения данной процедуры на коже не остается рубцов, депигментации и прочих дефектов.

Однако, перед тем, как проводить процедуры, посредством неодимового лазера, нужно обязательно обратиться к специалисту, поскольку имеются определённые противопоказания, к которым относятся следующие:

Воспаления на коже;

Повреждения на коже или вероятные новообразования (доброкачественные и злокачественные);

Высыпания на коже, псориаз;

Беременность или лактация;

Нарушение свертываемости крови;

свертываемости Эпилепсия и прочие подобные заболевания;

Свежий загар.

Неодимовый лазер купить, можно на сайте http://medlaser.net/. Заказ можно оформить непосредственно на сайте, также можно купить аппарат фотоэпиляции. Доставка осуществляется не только по России, но и по странам СНГ.