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Применение неодимового лазера
На сегодняшний день применение неодимового лазера в косметологии является очень актуальным. Он является наиболее востребованным твердотельным лазерным излучателем.
Благодаря применению неодимового лазера предоставляется прекрасная возможность оптимально омолодить кожу, проводить эпиляции, удалить татуировки, угри, комедоны. Уменьшить кожные рубцы и прочие. После проведения данной процедуры на коже не остается рубцов, депигментации и прочих дефектов.
Однако, перед тем, как проводить процедуры, посредством неодимового лазера, нужно обязательно обратиться к специалисту, поскольку имеются определённые противопоказания, к которым относятся следующие:
- Воспаления на коже;
- Повреждения на коже или вероятные новообразования (доброкачественные и злокачественные);
- Высыпания на коже, псориаз;
- Беременность или лактация;
- Нарушение свертываемости крови;
- Эпилепсия и прочие подобные заболевания;
- Свежий загар.
Неодимовый лазер купить, можно на сайте http://medlaser.net/. Заказ можно оформить непосредственно на сайте, также можно купить аппарат фотоэпиляции. Доставка осуществляется не только по России, но и по странам СНГ.