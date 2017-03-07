Услуга «Трезвый водитель»

Каждому человеку прекрасно известно о том, что нельзя садиться за руль в состоянии алкогольного опьянения. Ведь сложно будет оценить ситуацию на дороге, и это может привести к ДТП, и к более серьёзным проблемам, связанным со здоровьем и жизнью друзей, близких, арест, выплаты пострадавшим, расходы на ремонт автомобиля и прочее.

И даже если никакой аварии не произошло - всё равно могут быть неприятности, к которым относятся выплата крупных штрафов и лишение водительских прав надолго – в случае остановки инспектором.

Поэтому, чтобы избежать всех этих неприятностей, рекомендуется заказать услугу трезвый водитель. К заказчикам приедет опытный водитель, который без проблем сможет довезти по нужному адресу по Москве и Московской области.

Услуга «Трезвый водитель» заказывается очень просто. Однако, необходимо принимать во внимание следующие нюансы:

Рекомендуется наличие страховки. Ведь если остановит инспектор ГИБДД, а её не окажется – то водитель вынужден будет выплатить штраф.

Никто не застрахован от дтп, даже трезвые водители. Но в любой ситуации , по страховке виноватого должна быть выплачена компенсация.

ситуации За обратную дорогу водителя не нужно платить.

Заказать данную услугу можно на сайте http://trezvod77.ru.