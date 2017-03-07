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Работа веб моделью
В настоящее время есть немало граждан, желающих зарабатывать, не выходя из дома. Персональный компьютер и иной вид гаджетов, а также безлимитный доступ к интернету.
Одной из таких возможностей является работа веб-моделью. Таким образом можно будет работать моделью, посредством веб-камеры, и в своём доме создать своеобразную виртуальную киностудию. И тем самым, испробовать себя в качестве актрисы, играющей главную роль, режиссера, постановщика, а также и личного бухгалтера, контролирующего свои доходы.
Сущность работы веб-модели заключается в проведении видео-чатов, на подобии шоу-программ или фильмов. Модель сможет воплощать различные образы, привлекая к своему видеочату многих посетителей, и тем самым, увеличивать свои доходы. И в дальнейшем, можно выходить на международный уровень, когда видеочаты будут просматривать во многих странах, а новые шоу будут ждать с нетерпением многие зрители.
И таким образом, работая в день от трёх до пяти часов, можно в месяц зарабатывать до пятисот долларов. А сколько работать – зависит от личного выбора веб-модели.
Вебкам-модель должна соответствовать следующим требованиям, от которых напрямую зависит её успех.
- Быть привлекательной внешне, красиво улыбаться и всегда быть на позитиве, в хорошем настроении;
- Уметь общаться со зрителями веб-чата;
- Уметь флиртовать;
- Не быть застенчивой, чтобы появляться перед зрителями в исподнем. А также в купальнике. И в различных образах – снегурочки, медсестры, горничной и прочего.
Кроме того, при желании можно сохранять свою анонимность. Веб модели могут заблокировать доступ некоторых пользователей из различных городов, стран.
Кроме того, работать инкогнито можно и в маске, в парике и прочем.
Работа вебкам-моделью имеет много преимуществ, к которым относятся, в основном, следующие:
- Модель получает то, что зарабатывает сама, а не ей выплачивают какой-то процент;
- Можно работать в любое удобное время суток, даже когда за окном дождь или снег. И сделать себе перерывы, когда захочется и как захочется - принять душ, ванну, покормить домашнего питомца, посмотреть за ребёнком, покурить, перекусить, сходить в салон на маникюр.
Веб модель регистрация может быть сделана на сайте web-model.ru.