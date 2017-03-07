Рестораны Орла

Жители Орла предпочитают не только активно отдыхать, занимаясь спортом и выезжать в выходные дни на природу, но и комфортно проводить время за обедом или ужином. В ресторанах Орла можно расслабиться после напряженных рабочих дней и провести незабываемые моменты в общении с друзьями.

Обзор ресторанов в городе Орел

Приятно перекусить или встретиться за чашкой ароматного кофе. Интересным местом для проведения досуга можно считать молодежный центр «Гринн».

Рестораны в Орле занимают достойное место среди прочих предложений для отдыха. Премии года среди организаторов регионального бизнеса удостоилось заведение гостиничного комплекса «Ретротур». Данное место притягивает:

деловых людей;

гостей;

достойную молодежь;

семейные пары;

большое количество представителей власти разных уровней;

служащих солидных компаний, приезжающих в Администрацию области.

Разместился в отеле. Заслуживают внимания итальянские блюда. В уютной обстановке здесь возможно пообедать и поужинать.

Неповторимый ресторан «Ретротур» вмещает традиции изготовления блюд из разных стран, включая:

славянскую;

японскую;

американскую;

узбекскую.

Данный ресторан в Орле относится к единственному заведению, сочетающему национальные особенности обстановки с предлагаемыми яствами. Колорит усиливают:

изыски страны Восходящего Солнца;

традиционная еда поваров из Узбекистана;

кушанья украинского стола;

изобилие американских рецептов.

Выбор меню разнообразен и неизменно влечет посетителей.

«Ресторан торжеств» является особенным для орловчан по причине:

состоявшихся свадеб;

юбилеев;

корпоративных мероприятий.

Помещение с аристократическим убранством. Относится к категории «люкс». Одновременно может собрать около 400 гостей. Преимуществами заведения являются банкетный стиль работы и способность реализовать невероятнейшие фантазии в области кулинарии. Для приема публики 3 роскошно обустроенных помещения. Здесь нередко состоятся свадебные торжества.

«Ночь» любимый многими жителями караоке-клуб для проведения досуга и одновременно ресторан. Восхитительны отзывы посетителей в отношении предоставляемых блюд.

Следует отметить «Ривьеру», заведение с аристократическим убранством, уютной атмосферой, вежливым персоналом, доступными ценами и разнообразной кухней.

Пивоварня «Гринн-Beer» вмещает более 600 мест. Специализируется на традиционной немецкой еде. Осуществляет спортивные трансляции передач и предлагает многочисленным гостям 6 сортов пенного напитка. На глазах у посетителей варится пиво лучших традиций этой страны! Для представительниц прекрасного пола организуются разнообразные конкурсные песенные программы.

Рестораны и кафе Орла приглашают проживающих здесь россиян и гостей от души повеселиться, насладиться атмосферой праздника и испробовать оригинальные изысканные блюда!