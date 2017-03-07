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Рестораны Орла
Жители Орла предпочитают не только активно отдыхать, занимаясь спортом и выезжать в выходные дни на природу, но и комфортно проводить время за обедом или ужином. В ресторанах Орла можно расслабиться после напряженных рабочих дней и провести незабываемые моменты в общении с друзьями.
Обзор ресторанов в городе Орел
Приятно перекусить или встретиться за чашкой ароматного кофе. Интересным местом для проведения досуга можно считать молодежный центр «Гринн».
Рестораны в Орле занимают достойное место среди прочих предложений для отдыха. Премии года среди организаторов регионального бизнеса удостоилось заведение гостиничного комплекса «Ретротур». Данное место притягивает:
- деловых людей;
- гостей;
- достойную молодежь;
- семейные пары;
- большое количество представителей власти разных уровней;
- служащих солидных компаний, приезжающих в Администрацию области.
Разместился в отеле. Заслуживают внимания итальянские блюда. В уютной обстановке здесь возможно пообедать и поужинать.
Неповторимый ресторан «Ретротур» вмещает традиции изготовления блюд из разных стран, включая:
- славянскую;
- японскую;
- американскую;
- узбекскую.
Данный ресторан в Орле относится к единственному заведению, сочетающему национальные особенности обстановки с предлагаемыми яствами. Колорит усиливают:
- изыски страны Восходящего Солнца;
- традиционная еда поваров из Узбекистана;
- кушанья украинского стола;
- изобилие американских рецептов.
Выбор меню разнообразен и неизменно влечет посетителей.
«Ресторан торжеств» является особенным для орловчан по причине:
- состоявшихся свадеб;
- юбилеев;
- корпоративных мероприятий.
Помещение с аристократическим убранством. Относится к категории «люкс». Одновременно может собрать около 400 гостей. Преимуществами заведения являются банкетный стиль работы и способность реализовать невероятнейшие фантазии в области кулинарии. Для приема публики 3 роскошно обустроенных помещения. Здесь нередко состоятся свадебные торжества.
«Ночь» любимый многими жителями караоке-клуб для проведения досуга и одновременно ресторан. Восхитительны отзывы посетителей в отношении предоставляемых блюд.
Следует отметить «Ривьеру», заведение с аристократическим убранством, уютной атмосферой, вежливым персоналом, доступными ценами и разнообразной кухней.
Пивоварня «Гринн-Beer» вмещает более 600 мест. Специализируется на традиционной немецкой еде. Осуществляет спортивные трансляции передач и предлагает многочисленным гостям 6 сортов пенного напитка. На глазах у посетителей варится пиво лучших традиций этой страны! Для представительниц прекрасного пола организуются разнообразные конкурсные песенные программы.
Рестораны и кафе Орла приглашают проживающих здесь россиян и гостей от души повеселиться, насладиться атмосферой праздника и испробовать оригинальные изысканные блюда!