Лас-Вегас: 9 країн в одному місті

З Нью-Йорка потрапити в Древній Рим можна всього за одну ніч. Звичайно, насправді, подорож у часі - це з області фантастики. Але ось зробити так, щоб реальність була схожа на фантастичний світ - цілком посильне завдання. Кожна творча людина переміщення в часі і просторі вирішує на свій манер. Дизайнери Лас-Вегаса по-своєму втілили мрію людини про подорож між світами і часом. Вирішилося це завдання дуже просто - в Лас-Вегасі було побудовано дев'ять цільових стилізованих готелів на будь-який смак.

Хочете подорожувати по світу, не виїжджаючи далеко ща межі свого рідного міста? Тоді вам в Лас-Вегас. Розташовані в двох кроках один від одного, деякі з найбільш незвичайних і екстравагантних тематичних готелів дозволять вам переміститися з Парижа в Нью-Йорк, не пройшовши і 100 метрів.

У світі гральної Мекки ви, звичайно ж, знайдете казино в більшості цих готелів. Про казино варто сказати окремо. Багатьом росіянам ніколи в житті не доводилося переступати поріг цього грального закладу. З азартних ігор у нас поширене, хіба що, Спортлото. Про спортлото всі ми прекрасно знаємо з дитинства, так як воно, як державна лотерея відоме ще з радянських часів. Незважаючи на поважний вік, популярність Спортлото з часом не слабшає. І сьогодні знаходиться маса бажаючих пограти в азартну гру. Кожен, звичайно, сподівається на виграш. В даний час на кону, дійсно, стоять чималі суми, здатні затьмарити навіть виграші в казино США. Тому грати в «Спортлото 6 з 49», звичайно, варто. Великих грошей ви не програєте, зате в разі виграшу відразу відчуєте себе улюбленцем долі.

Але ми трохи відволіклися. Повернемося знову до Лас-Вегасу. Крім казино тут є ще одна родзинка - це традиція укладати миттєві шлюби. Все просто: побачив, полюбив - кільце. Тут все по справжньому, але не зовсім в рамках строгих традицій. Тобто, можна і традиційно... Але краще по-особливому - хороша каплиця, і Елвіс, готовий провести для вас весільну церемонію. Якщо ж ви через добу зрозумієте, що це була не доля, а фатальна помилка... Що ж, розлучитися не складніше, ніж одружитися. Вегас вчить до багатьох речей ставитися легко, граючись.

А тепер давайте пройдемося по стилізованим готелям:

Mandalay Bay Resort and Casino. Почніть свій тур пригод в Вегасі з готелю і казино Mandalay Bay Resort, чий декор натхненний Південно-Східною Азією (зокрема, М'янмою). У готелі є свій власний ландшафтний піщаний пляж з пляжним казино і безліччю ресторанів і клубів. І якщо цього буде недостатньо, то у них також є акваріум, де можна поплавати з акулами;

Почніть свій тур пригод в Вегасі з готелю і казино Mandalay Bay Resort, чий декор натхненний Південно-Східною Азією (зокрема, М'янмою). У готелі є свій власний ландшафтний піщаний пляж з пляжним казино і безліччю ресторанів і клубів. І якщо цього буде недостатньо, то у них також є акваріум, де можна поплавати з акулами; Luxor . Перехід з Південно-Східної Азії в Єгипет, щоб відвідати Луксор, не займе багато часу. Луксор - це один з найвідоміших готелів в Лас-Вегасі. Будівля являє собою велику темну скляну піраміду з величезним сфінксом біля її підніжжя. За допомогою торгового центру цей готель з'єднується з Mandalay Bay Resort;

. Перехід з Південно-Східної Азії в Єгипет, щоб відвідати Луксор, не займе багато часу. Луксор - це один з найвідоміших готелів в Лас-Вегасі. Будівля являє собою велику темну скляну піраміду з величезним сфінксом біля її підніжжя. За допомогою торгового центру цей готель з'єднується з Mandalay Bay Resort; Excalibur. Далі, ми повернемося до середньовічної Англії, а точніше, до земель лицаря Камелота. Цей величезний замок розташований поруч з Луксором. У його бійницях і вежах розташовані готельні номери, басейн, фітнес-центр і спа-салон;

Далі, ми повернемося до середньовічної Англії, а точніше, до земель лицаря Камелота. Цей величезний замок розташований поруч з Луксором. У його бійницях і вежах розташовані готельні номери, басейн, фітнес-центр і спа-салон; Нью Йорк . Далі варто покинути Європу, подумки прилетівши в Нью-Йорк. Фасад готелю Нью-Йорк копіює панораму міста, і біля будівлі готелю є своя Статуя Свободи;

. Далі варто покинути Європу, подумки прилетівши в Нью-Йорк. Фасад готелю Нью-Йорк копіює панораму міста, і біля будівлі готелю є своя Статуя Свободи; Монте Карло . Повернемося до Європи, щоб насолоджуватися блиском, гламуром і декадансом Монте-Карло. Готель Монте-Карло має чотири плавальних басейни з гамаками, щоб можна було насолоджуватися відпочинком на свіжому повітрі в гарну погоду. Є фітнес-зал, сауна і салон краси з чарівним назвою La Dolce Vita;

. Повернемося до Європи, щоб насолоджуватися блиском, гламуром і декадансом Монте-Карло. Готель Монте-Карло має чотири плавальних басейни з гамаками, щоб можна було насолоджуватися відпочинком на свіжому повітрі в гарну погоду. Є фітнес-зал, сауна і салон краси з чарівним назвою La Dolce Vita; Париж . Уявіть, ви плаваєте в басейні і милуєтеся Ейфелевою вежею. І якщо вам цього не досить, і французька мова створена для вас, то вирушайте на трапезу в вишуканий французький ресторан;

. Уявіть, ви плаваєте в басейні і милуєтеся Ейфелевою вежею. І якщо вам цього не досить, і французька мова створена для вас, то вирушайте на трапезу в вишуканий французький ресторан; Caesars Palace . Здійснити подорож у часі і опинитися в Стародавньому Римі, щоб скупатися в тематичних басейнах божеств, від Аполлона до Венери? Це можливо в даному готелі. Гості можуть насолоджуватися відвідуванням стильних салонів і клубів, де грає жива музика і запалюють ді-джеї на протязі всього вечора. Можна потягувати дороге шампанське в розкішному лаундж-барі FIZZ Лас-Вегас. Але майте на увазі, це феноменально дорого;

. Здійснити подорож у часі і опинитися в Стародавньому Римі, щоб скупатися в тематичних басейнах божеств, від Аполлона до Венери? Це можливо в даному готелі. Гості можуть насолоджуватися відвідуванням стильних салонів і клубів, де грає жива музика і запалюють ді-джеї на протязі всього вечора. Можна потягувати дороге шампанське в розкішному лаундж-барі FIZZ Лас-Вегас. Але майте на увазі, це феноменально дорого; Венеціанський готель. 'O Sole Mio...' Ми зупиняємося в Італії, але тепер у Венеції. Венеціанський є одним з найвідоміших і видовищних готелів в Лас-Вегасі, який практично копіює Венецію (в тому числі, гондоли і канали) всередині. Так що, уявіть, як ви перебуваєте в Європі, робите романтичну прогулянку на гондолі, а потім заходите перекусити в один з італійських ресторанів готелю. Після трапези можна відвідати музей Мадам Тюссо, який знаходиться в готелі;

'O Sole Mio...' Ми зупиняємося в Італії, але тепер у Венеції. Венеціанський є одним з найвідоміших і видовищних готелів в Лас-Вегасі, який практично копіює Венецію (в тому числі, гондоли і канали) всередині. Так що, уявіть, як ви перебуваєте в Європі, робите романтичну прогулянку на гондолі, а потім заходите перекусити в один з італійських ресторанів готелю. Після трапези можна відвідати музей Мадам Тюссо, який знаходиться в готелі; Острів скарбів. І останнє, пориньте в пригоди. Відвідайте острови Карибського моря. Готель Острів скарбів варто відвідати не тільки через інтер'єр, але ще і через те, що тут проходять вистави багато виконавців. Наприклад, це улюблене місце Цирку дю Солей. Відпочиньте під пальмами, що розкинулися уздовж басейну, потім повечеряйте в одному з найсмачніших рибних ресторанів... І ви скоро забудете, що знаходитеся в центрі міста.

Хочете зберегти в пам'яті свій ідеальний Vegas? Тоді в дорогу!

Джерело: http://uzinform.com.ua/.