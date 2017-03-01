Где можно скачать Counter-Stikre 1.6

Игра Counter-Stikre 1.6 была создана в начале двухтысячных годов. И безусловно, в то время её невозможно было скачать из интернета.

Однако, в настоящее время скачать кс 1.6 не составляет особого труда. Сущность данной игры заключается в том, чтобы одна из двух команд смогли или убить всех своих соперников, либо успеть выполнить задания. В каждой команде участвует по пять человек. А выполняемые задания зависят от разновидности карты. Если у неё префикс de_ - то в этом случае террористы должны будут совершить взрыв в одном из участков на карте. Если же имеется префикс cs_ то спецназ должен будет вывести заложников из плена.

Всего играется тридцать раундов. После пятнадцатого команды меняются сторонами и доигрывают оставшиеся раунды. Безусловно, те, кто выиграли больше раундов – те и победили.

Как было указано выше, данная игра была выпущена более пятнадцати лет назад. За это время ни интернет, ни локальные сети не были столь развитыми как сейчас. И в то время играть не было так интересно, как в сегодняшние дни. Причём, играли в основном, в клубах, а не дома.

Сейчас же, можно скачать кс 1.6 бесплатно на сайте http://csfree.ru/ и играть сколько душе угодно, и не тратиться на покупку диска.