Отдых в Карелии

На сайте http://www.compasscamp.com/ предоставлена информация о детском лагере "Компас Кэмп". Здесь специализируются на организации отдыха для детей, а также различные интересные образовательные программы. Причём, туры устраивают не только в России, но и заграницей.

Свою деятельность данный лагерь осуществляет уже на протяжении более пяти лет. Они предлагают интересный, комфортный отдых в Карелии. А поскольку туры осуществляются ещё и в другие страны, то организовывают и языковые лагеря, а также, на море, и в семейные лагеря с детьми.

Языковые лагеря для детей и подростков организуются в международных школах не только в европейских странах, но и в Канаде. Благодаря этим программам, детям удастся не только подучить языки во время уроков, но и поучаствовать во многих экскурсиях, мероприятиях вместе с детьми из иных стран.

В этом лагере наиболее актуальны туры в Карелию и во многие регионы нашей страны. Дети смогут насладиться увлекательными поездками, общением со сверстниками, впечатлениями от новых мест, красивой природы и прочим. Здесь учитывается, насколько дети развиты физически и психологически. Поэтому и программы разрабатываются в соответствии с уровнем их развития.